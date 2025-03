Un desafío urgente: la alfabetización en la infancia, clave para el futuro educativo

En Argentina, 1 de cada 2 estudiantes de tercer grado no comprende lo que lee. En los sectores más vulnerables, la situación es aún más crítica: 7 de cada 10 niños no alcanzan el nivel mínimo de desempeño en lectura, según datos de la UNESCO. Esta realidad marca el destino educativo de miles de chicos y pone en evidencia un desafío urgente: sin alfabetización, no hay futuro académico ni acceso real a oportunidades de crecimiento.

A esta realidad se suma otro desafío clave: los docentes demandan más formación en alfabetización, educación inclusiva y tecnología. Según el operativo Aprender 2023, el 97% de los docentes busca capacitarse luego de recibirse. Además, un informe del Observatorio de ArgFentinos por la Educación revela que la alfabetización es la principal demanda de formación entre los docentes con menFos experiencia: 7 de cada 10 docentes con hasta 5 años de antigüedad consideran clave recibir capacitación en enseñanza de la lectura y escritura. Este dato refuerza la urgencia de brindar más herramientas para fortalecer la enseñanza de la alfabetización en las aulas.

Un hito clave: más formación para multiplicar el impacto

Ante esta situación y como parte de su compromiso con la educación, Banco Galicia, se une a la Alianza por la Alfabetización, impulsada por Fundación Pérez Companc e Instituto Natura, para lanzar en conjunto la iniciativa “Formación de Formadores en Alfabetización”

Esta propuesta, desarrollada en articulación con los Ministerios de Educación de distintas jurisdicciones, busca fortalecer el conocimiento de los formadores provinciales y dotarlos de herramientas pedagógicas concretas para mejorar la enseñanza de la lectura y escritura.

Durante tres días, más de 120 formadores y equipos técnicos de 7 provincias (Tucumán, San Juan, Entre Ríos, Corrientes, Salta, Catamarca y Santa Fe) se reunieron en Plaza Galicia, con el apoyo técnico de la Asociación Civil DALE! y el CIIPME-CONICET. El objetivo: compartir experiencias, reforzar conocimientos y desarrollar estrategias efectivas que luego serán implementadas en el aula.

La Alianza por la Alfabetización es un ejemplo de cómo la colaboración entre el sector privado, el sector público y diversas organizaciones puede potenciar el impacto y generar cambios sostenibles. Cuando empresas, gobiernos y actores clave trabajan juntos, no solo amplían su alcance, sino que logran incidir en el desarrollo educativo y en la construcción de políticas públicas que trasciendan en el tiempo, asegurando que más niños y niñas accedan a oportunidades reales de aprendizaje.

Un compromiso que acompaña cada etapa del recorrido educativo

Conscientes del problema estructural, en un contexto donde las brechas en el acceso y la calidad educativa siguen siendo un desafío, Banco Galicia asume el compromiso de ser parte de la solución. Por eso, desarrolla una estrategia integral de educación que busca generar impacto en cada momento clave del trayecto educativo: desde la alfabetización temprana, pasando por la formación en habilidades tecnológicas, hasta el acceso, permanencia y egreso de la universidad, incluyendo la conexión con el mundo laboral.

“Creemos que la educación es la herramienta más poderosa para transformar realidades y, como actor social relevante, trabajamos para que más estudiantes tengan oportunidades reales de aprendizaje y desarrollo”, señala Constanza Gorleri, Gerenta de Sustentabilidad de Galicia.

Galicia Educar

“Nuestro compromiso con la educación comienza en la infancia, con programas enfocados en la alfabetización temprana, asegurando que los niños y niñas adquieran las herramientas básicas para su futuro escolar. Luego, en la etapa secundaria, acompañamos a los estudiantes en su transición a la universidad a través de iniciativas como ACAP, que les permite realizar prácticas preprofesionales en Banco Galicia, y del fortalecimiento de escuelas técnicas en conjunto con el INET”, remarca Gorleri.

En paralelo, apuestan al desarrollo de habilidades tecnológicas y científicas, esenciales para los desafíos del futuro. A través de programas como Entropía, en alianza con la UTN, e impulsan el ingreso de más jóvenes a carreras de ingeniería y STEM.

El apoyo continúa en la educación superior con Becas +Futuro, dirigidas a estudiantes del CBC de la UBA, con el objetivo de mejorar la tasa de aprobación y permanencia en la universidad. El programa ya acompañó a 3.000 alumnos, logrando que más del 25% aprobara al menos dos materias.

Potenciar talento

Potenciamos tu Talento es otro pilar fundamental de la estrategia de Galicia en educación superior, ofreciendo becas económicas y tutorías personalizadas a estudiantes universitarios de sectores desfavorecidos de todo el país. Con más de 17 años de trayectoria y en colaboración con más de 24 organizaciones sociales, este programa hizo posible que +600 jóvenes se conviertan en los primeros universitarios de sus familias, acompañándolos en su formación en universidades públicas de todo el país.

Finalmente, buscan cerrar el círculo con la inclusión laboral, creando oportunidades concretas para que estos estudiantes puedan acceder a su primera experiencia profesional. Gracias a esta estrategia, más de 60 jóvenes formados en estos programas ya han ingresado al mundo del trabajo en Banco Galicia, consolidando su desarrollo profesional.

Cada una de estas iniciativas responde a una misma visión: garantizar que más jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y a oportunidades reales de crecimiento. Sin duda, para Banco Galicia, la educación es la llave que abre oportunidades.

