Un experto dio consejos para conseguir trabajo después de revisar más de 2500 currículums

Muchas veces cuando se aplica a un trabajo y no se recibe noticias del puesto la incógnita es si no se calificaba o si la presentación del curriculum vitae no fue la adecuada por un motivo u otro. A veces ser demasiado conciso en algunos puntos y extenso en otros puede restar y un diseño sobre-elaborado también es capaz de “espantar” a quien está a cargo de la selección.

En este sentido, el CEO de una agencia de SEO llamado Andrés Kloster elaboró una serie de tips en un hilo de Twitter en base a la experiencia que tuvo este año revisando más de 2500 CVs.

En primer lugar, dijo que un CV no debería extenderse por más de una página y que las plantillas con diseño a veces no aportan. Es preferible usar una común.

En cuanto a la foto, dijo que lo ideal es no incluir una, pero en caso de hacerlo la imagen no debe estar pixelada ni debe ser recortada o tener fondo negro.

Sobre la información de contacto, sostuvo que con teléfono, mail y perfil de LinkedIn alcanza, y no es necesario poner el domicilio o la fecha de nacimiento, DNI ni estado civil. Luego de eso, se puede poner una introducción sobre qué es lo que se busca y, en caso de postularse a distintas posiciones o para empresas de distinto tamaño, se pueden redactar distintos tipos de encabezados.

Este año revisé +2500 CVs para búsquedas que tuvimos abiertas en áreas de Eleven en las que participo. A continuación un hilo con tips y con COSAS QUE NO ❌ a la hora de armar uno, para maximizar las chances de pasar a una entrevista al aplicar a un trabajo



🧵👇 — Andres Kloster (@AndresKloster) November 8, 2021

Las habilidades duras y blandas que se citen tienen que tener relación con la posición y Kloster consideró que es mejor omitir algunas cuestiones básicas como manejo de Excel, Windows o Zoom.

A los idiomas hay que consignarlos con su nivel y acreditación si la hay.

La experiencia laboral se lista de la más reciente a la más antigua de esta forma: posición, empresa, mes de inicio y mes de finalización y un resumen que tiene que ser igual a lo que figura en LinkedIn o lo que respondería el superior si se le piden referencias. Si el trabajo no tiene nada que ver con la posición a la que se está aplicando, se le puede dar una vuelta de tuerca a la descripción para que demuestre alguna habilidad que pueda ser valorada por quien está leyendo el CV, pero no es obligatorio incluir todo el historial.

En cuanto a la educación también se cita de lo más próximo en el tiempo a lo más lejano. El promedio universitario se puede poner si es alto, pero, de lo contrario, no es obligatorio. Las becas y premios suman, pero no tanto la mención a cursos.

Por último, el archivo tiene que estar en formato PDF y el nombre debe ser “Nombre Apellido - CV”.