Un fenómeno que crece: premios y descuentos de municipios a sus vecinos

Intendentes de diferentes localidades apuestan a dar beneficios a los ciudadanos a través de distintas tarjetas y de aplicaciones para los celulares Fuente: Archivo

Catalina Bontempo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de julio de 2019

Ya son varios lo municipios de la provincia de Buenos Aires que lanzaron tarjetas de descuentos y aplicaciones para movilizar el comercio local. Si bien algunas datan de hace cinco años, varias proliferaron este año o se actualizaron para hacerle frente a la recesión y otorgarles dinamismo a los centros urbanos bonaerenses.

Además, todas son voluntarias y gratuitas. Únicamente acceden a los beneficios y descuentos los ciudadanos de esos distritos y solo se pueden usar en los negocios que se encuentran en sus localidades.

La más nueva es la creada por Ricardo Curutchet, intendente de Marcos Paz (vecinalista), el 25 de mayo pasado. Activos Marcos Paz reemplazó a la antigua tarjeta ciudadana y trajo novedades: es digital (se descarga como app al celular) y, además de otorgar descuentos, recompensa con crédito virtual el pago de impuestos a término, el uso de bicicletas y el hábito del reciclado.

La aplicación ya fue bajada más de 1000 veces y tiene promociones con más de 40 emprendedores y artesanos de la ciudad. Cada vez que se usa la tarjeta, el usuario recibe "activos", que funcionan como puntos que luego puede intercambiar por algún premio. Si bien utiliza la tecnología blockchain, no es una criptomoneda o billetera digital.

En diálogo con LA NACION, Curutchet contó: "Buscamos una promoción que entusiasme al vecino. Regulamos la agenda de promos para que en 15 días no tengas un montón y en un mes no tengas ninguna. Nosotros generamos ese equilibrio". En este sentido, explicó, la implementación de los descuentos se da en etapas. Los primeros ensayos fueron con beneficios en el cine y en la feria artesanal. La iniciativa busca no solo un programa comercial, sino también incentivar a la ciudadanía. Cuando un vecino lleva su residuo a un centro de reciclaje, el municipio otorga activos, que pueden ser intercambiados en centros municipales por lámparas led, por ejemplo.

A diferencia de Activos Marcos Paz, la mayoría de las otras tarjetas funcionan con descuentos estables. Como Mi San Martín, la tarjeta creada en abril pasado por el peronista Gabriel Katopodis, intendente de San Martín. "A principios de 2018, vimos que la cosa venía dura. Nos reunimos con las cámaras de comercio, que trabajaron para conseguir la fidelización de comercios", dijeron en el municipio. En estos tres meses emitieron 38.000 tarjetas y se adhirieron 325 comercios. Al igual que la de Marcos Paz, Mi San Martín otorga puntos y premios a los buenos contribuyentes.

En Berazategui -el intendente es Patricio Mussi, también peronista- ya existía un programa de descuentos y beneficios en comercios de la ciudad, la Cédula de Identidad Ciudadana, pero en junio último pasó a ser digital. Además de las promociones clásicas a las que acceden, con esta tarjeta los berazateguenses tienen beneficios para no hacer filas en trámites municipales.

El programa DNI Cultural, del partido de General Pueyrredón (el intendente es Carlos Arroyo, que llegó con el sello de Cambiemos, pero está enfrentado a la conducción provincial), también decidió renovarse este año. La propuesta data de 2015, pero hoy se puede tramitar a través de la web y presentar el carnet de manera digital. Con esta tarjeta, los marplatenses y ciudadanos de las localidades de este partido costero acceden a un 25% de descuento en entradas para espectáculos, teatros y museos.

El partido de Lanús (Néstor Grindetti, de Cambiemos) también tiene su propio plástico. Tarjeta Lanús Plus existe desde 2016, y en 2017 se lanzó como app. Al ser digital y estar descargada en el celular, permite localizar los más de 200 locales del distrito que adhieren, y las operaciones se efectúan a través de un código QR.

A las citadas se suman 3F Ahorro, creada en 2017 por el municipio de Tres de Febrero (Diego Valenzuela, Cambiemos); Soy Tigre (del partido homónimo y a cargo de Julio Zamora, ahora con el Frente de Todos), que existe desde 2014, y Somos A, lanzada en 2016 por la intendencia de Avellaneda (Jorge Ferraresi, kirchnerista).

Además de estos programas abiertos a la ciudadanía en general, que buscan incentivar el desarrollo de la economía local, algunos municipios promueven el consumo entre sus trabajadores. Como la Tarjeta Comunidad, creada en junio de 2018 por la intendencia de San Nicolás. Mi Descuento, de Ituzaingó (Alberto Descalzo, kirchnerista), se creó en 2014 y originalmente estaba destinada a empleados municipales y docentes. Sin embargo, ahora también pueden acceder a ella los mayores de 60 años y cooperativistas.

Las aplicaciones para celulares y tarjetas de descuentos y beneficios de los municipios bonaerenses recuerdan a la propuesta Precios Solidarios, del intendente Facundo Prades, de Caleta Olivia. Los locales que adherían a esa propuesta tenían un cartel que los identificaba como parte del programa, sus ofertas se publicitaban en medios y redes sociales y, además, la condonación de algunos impuestos estaba siendo tratada en el Concejo de la ciudad.