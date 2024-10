Un foro de negocios reunirá en Buenos Aires a presidentes y ex líderes regionales

“La Argentina tiene la mejor oportunidad en 20 años para reinsertarse globalmente”, dijo Mariana Camino, presidente y CEO de Abeceb, al presentar el 14° Foro Abeceb que reunirá, el próximo martes 5 de noviembre, a más de 1200 líderes empresariales y políticos de América Latina para debatir sobre la necesidad de transformación para el crecimiento en un mundo volátil.

El Foro contará con la participación de importantes speakers del mundo de los negocios, la transformación cultural y digital, y la política. Juntos, explorarán cómo la geopolítica y la tecnología están impulsando cambios en las organizaciones y cómo la región puede posicionarse favorablemente en el contexto de la inversión global, destacando sectores clave como la minería, los agronegocios, la economía basada en conocimiento y la energía.

“Abordaremos un tema central: la transformación para crecer, con un fuerte enfoque en el rediseño de los modelos de negocios en un contexto de constante cambio. Contaremos con la participación de líderes empresariales y políticos, quienes compartirán sus experiencias y estrategias de éxito en este proceso de transformación” destacó Camino. “Será una gran oportunidad para entender cómo las tendencias globales nos permiten ofrecer un enfoque integral, y así ayudar a las empresas a ser más competitivas en un entorno global en rápida transformación”, agregó.

La agenda del evento

Luego del discurso de apertura de Mariana Camino se introducirá el primer panel, en donde disertarán Nicolás José Isola, doctor en filosofía, coach ejecutivo, consultor y storyteller, y Antonio Sola, presidente de la Fundación Liderar con Sentido Común (España), moderado por Mariano Vila y Daniela Martin, senior advisors de Abeceb.

Más tarde hablarán Pablo Di Si, presidente y CEO de Volkswagen Group of America, Horacio Barbeito, presidente de Old Navy, y Claudia Boeri, presidente de SAP Latin America South. La conversación entre líderes que llevan adelante negocios de plataforma global estará guiada por Marcela Romero, CEO de Schneider Electric para Argentina, Uruguay y Paraguay.

También disertará Audrey Tang, ex-ministra Digital de Taiwán y primera ministra de gabinete no binaria del mundo y arquitecta del exitoso modelo de democracia digital de su país, quien ejemplificará cómo la tecnología puede transformar la democracia. Esta cápsula estará moderada por Inés Capdevila, secretaria de Redacción de LA NACION.

Se encontrarán Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y Mateo Salvatto, emprendedor y fundador y CEO de @asteroidtechsf, dos figuras representativas de diferentes generaciones que convergen en su defensa del cambio y la innovación. Ambos son actores relevantes en esta etapa de transformación, aunque desde ángulos distintos. El mismo será moderado por Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor y Advisory Board de Abeceb.

Otro panel reunirá a los expresidentes Mariano Rajoy (España), Felipe Calderón (México) y Mauricio Macri (Argentina), promete ofrecer una mirada introspectiva y plural hacia el futuro de una región en constante evolución.

Coincidiendo con las elecciones en Estados Unidos, Abeceb presentará una cápsula informativa dentro del Foro, aprovechando la relevancia de este evento para la geopolítica y el contexto de negocios en América Latina. Expondrá Neil Harrington, presidente de la Association of American Chamber of Commerce in Latin America and Caribbean (Aaccla) y estará moderada por Juan Germano, socio de Isonomia consultores, para analizar cómo las elecciones podrían impactar en el ambiente de negocios y las expectativas para la región.

El quinto panel estará dividido en dos momentos: el primero, con el diálogo entre Luis Pérez Companc, presidente Molinos Agro - Molinos Río de la Plata y PeCom Servicios Energía, Mariano Bosch, CEO de Adecoagro, y Martin Castelli, presidente de Blue Star Group, quienes aportarán la visión empresarial desde sus experiencias en sus respectivos sectores, destacando la inversión y la innovación como motores de crecimiento.

Luego, con el panel integrado por Juan Garobi, COO de Vista, Alfredo Vitaller, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Lundin Mining, Javier Cabrerizo, CEO Prosegur Alarms y presidente Movistar Prosegur Alarmas, y Cristina Lorenzo, managing director de Oracle Argentina, Uruguay & Bolivia. Moderados por Dante Sica, socio fundador, y Laura Gé, advisory board de ABECEB, estos paneles ofrecerán una visión acerca del potencial de crecimiento que tiene la región.

Más cerca del cierre, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, conversará con Mariana Camino sobre la competitividad de la región y la economía argentina.

LA NACION

