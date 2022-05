Un nuevo brote de aversión global al riesgo hace marcar a los bonos argentinos nuevos mínimos

Un nuevo brote de aversión al riesgo, provocado por los pronósticos cada vez más extendidos que advierten sobre la creciente posibilidad de que la economía mundial ingrese hacia la última parte del año en recesión, genera hoy un brusco reacomodamiento en los precios de los activos bursátiles e impulsa a los golpeados bonos de la deuda argentina a negociarse a los precios más bajos desde que salieron al mercado tras la última reestructuración, en septiembre de 2020.

Cotizan hoy en un rango que va de los US$26,9 a los US$34, según el papel, por lámina de US$100 nominales, lo que deja el precio promedio ponderado -en el caso de los globales- en la zona de los US$30 o levemente por debajo, mínimo que sólo habían testeado por pasajes en alguna jornadas y bajo situaciones de estrés puntuales, apuntan desde el mercado.

“Acumulan una pérdida de más de 40% desde que salieron a cotizar en septiembre de 2020 y anotan nuevos mínimos. Las paridades de los bonos emitidos bajo ley internacional se encuentran en promedio en 30%, mientras que los emitidos bajo ley local manifiestan una paridad promedio de 29%”, describió en un informe la consultora Research for Traders.

La nueva desvalorización acerca a la tasa de riesgo país a los 1950 puntos (+1,1%) pese a que el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años que se toma como parámetro para medirlo baja hoy 7 puntos básicos, a 2,896%.

Todo se produce en el marco de una jornada complicada para las bolsas en todo el mundo (Wall Street ajusta del 3% al 5%, según el índice que se considere) y el riesgo emergente, lo que no debiera sorprender, tomando en cuenta que anoche el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, dijo que ese organismo elevará las tasas de interés tanto como fuera necesario para frenar un aumento de la inflación que amenazaba los cimientos de la economía. “Si eso implica ir más allá de los niveles entendidos de ‘neutralidad’, no dudaremos en hacerlo”, dijo Powell en un evento organizado por The Wall Street Journal.

La previsión en los mercados es que esta placa se repita varias veces en los próximos meses y con números mayores. (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

Esas definiciones, sumadas a un cóctel ya complejo por las prolongadas interrupciones a las cadenas de suministro que generó la pandemia, las restricciones a la actividad en China y el conflicto en Ucrania, pesan en los mercados al avivar la preocupación por una desaceleración dela actividad económica mundial.

Algunos bancos de inversión, incluso, ya creen que esa desaceleración puede terminar generando una leve recesión. Es la que, por caso, vaticinó en un informe hoy el banco Wells Fargo, al recalcular su escenario base para Estados Unidos y proyectarla para fines de 2022 y principios de 2023, lo que lo convierte en uno de los primeros grandes pesimistas entre los grandes bancos estadounidenses (para Goldman Sachs esas probabilidades son del 15% para el próximo año y del 35% para los próximos dos años; para Morgan Stanley rondan el 25% para los próximos 12 meses).

Este escenario de “viento de frente”, que quienes manejan los flujos de inversión en los mercados perciben cada vez como más probable, es el que acelera la salida de fondos de los mercados emergentes, y comienza a ejercer presión sobre algunas commodities (ajustan del 2% al 3% los precios del crudo) y golpea más a los activos argentinos. Esto queda a la vista con las caídas del 1% promedio en los bonos (que ya estaban a precios mínimos) y retrocesos del 3% al 10% entre los ADR argentinos en Nueva York que, en la mayoría de los casos, devuelven en la presente rueda las ganancias obtenidas en los últimos días.