Un programa de cinco meses para poder ponerle un freno a la inflación

Firmado el preacuerdo con el FMI, con la convergencia del déficit fiscal a 0,9% del PBI y a una emisión monetaria de 0% para 2024, la única forma de mantener el objetivo primordial de la política –que es mantener el crecimiento– con reducción del gasto real es deflacionar la economía. Como esto no es posible, no existe otra opción que intentar que los precios no suban; o sea, frenar la inflación.

Ya arrastrábamos una situación de marcado desajuste macroeconómico, en la que resultaba imposible utilizar al 100% las herramientas lógicas de política económica. Y había que pensar nuevas soluciones. El ordenamiento realizado en el preacuerdo respecto del déficit fiscal y de la emisión monetaria es ahora el único camino para diseñar el programa sustentable.

Y para detener la inflación, el primer paso es derrumbar las expectativas que ella potencia. La primera tarea es lograr que la gente vea que sucedió lo que esperaba (que el Gobierno reconozca la desvalorización monetaria). La segunda es que la gente se dé cuenta de que el Estado fue capaz de hacer que no se provocara el daño que se esperaba.

En consecuencia, un programa compatible con el preacuerdo firmado debería comenzar con un tramo de cinco meses, con pautas definidas que den previsibilidad. Sería suficiente un período que comience en marzo y concluya en julio.

Se debería anunciar una devaluación gradual del tipo de cambio oficial, que sería de 6% desde el 1º de marzo y así seguiría durante 5 meses, a razón de 6% por mes, para concluir en 30% el 1º de julio.

Para los insumos importados usados para producir, el tipo de cambio quedaría con el valor actual. Y las operaciones financieras seguirían concretándose vía dólares MEP, CCL, etcétera. La diferencia con la situación actual sería que quedaría una franja más, la de los insumos importados, que quedaría dependiente del movimiento del tipo de cambio oficial actual. Para el resto de los bienes quedaría la tabla de devaluación explicada, de 30%.

Esta medida produciría una señal clara de convergencia paulatina a la normalización cambiaria. Pero su objetivo principal sería dotar de mayor ganancia a los exportadores. El impacto inflacionario debería mitigarse con acuerdos de cupos para el mercado interno a precios que no obstaculicen el incremento de la oferta de bienes y con congelamientos de salarios, haberes y subsidios, hasta el 30 de julio, y con una constante articulación para contener el impacto inflacionario del achicamiento de la brecha cambiaria. La idea es que los exportadores tengan un tipo de cambio tal que puedan aumentar su ganancia con lo exportado al extremo de poder compensar el mantenimiento durante cinco meses de los precios de los bienes vendidos en el mercado interno.

Los sindicatos deberían estar más preocupados por la rebaja del poder adquisitivo con el sistema de paritarias vigente, que con las políticas de estabilización. Necesariamente deben tomarse medidas duras, como un congelamiento de salarios, porque producen un impacto inmediato y muy fuerte en la mejora de las expectativas y, en definitiva, en la mejora del poder adquisitivo para los trabajadores.

El impacto inflacionario y en las expectativas lo podemos observar en la evolución del índice de precios al consumidor durante 2021. Las mayores subas mensuales corresponden a los meses en los que se esperan aumentos salariales. En enero se esperaban tasas de aumentos correctivos y el IPC resultó de 4%. En marzo, antes del comienzo de las paritarias, fue de 4,8%. En abril, mes de inicio de muchas negociaciones, el IPC subió 4,1%.

Visto desde el lado de la producción, el cepo al dólar y el aumento de salarios son dos factores que hacen imprescindible tomar resguardos para mantener la rentabilidad y la actividad de las plantas.

La desvalorización de los salarios pese a las paritarias es perfectamente percibida por los trabajadores cuando van a la carnicería, a la verdulería o a otro comercio.

La quimera del aumento del salario logrado por los sindicatos no le sirvió a nadie y solo logró aumentar la espiral inflacionaria. Vale la pena probar por cinco meses cual es el efecto del congelamiento temporal. Estoy convencido de que mejorará el salario de bolsillo.

Trabajar sobre estas medidas permitiría incrementar las exportaciones, elevar la recaudación aduanera, aumentar el poder adquisitivo, mejorar la previsibilidad en las operaciones, bajar la presión sobre el dólar blue, aumentar la ganancia de los creadores de riqueza, y mejorar sus expectativas al inicio del camino de reducción de la brecha cambiaria.

Lamentablemente, esta es la única opción sustentable.