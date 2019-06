Una apuesta al desarrollo del intangible argentino

Crédito: Vicente Martí

La venta al exterior de servicios es el tercer complejo exportador del país y genera US$6000 millones al año; el objetivo es que llegue a US$15.000 millones en 2030

Lucila Lopardo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2019

"La otra Vaca Muerta" argentina no depende de recursos naturales, ni de grandes polos industriales. Una de las principales fuentes de divisas a nivel nacional está en el potencial que tienen los recursos humanos, en particular su conocimiento y desarrollo en materia de intangibles. Entre la media sanción de la ley de economía del conocimiento en Diputados, con 182 votos a favor, y antes de que el Senado la sancionara por unanimidad, se llevó a cabo la tercera jornada de Management 2020, en la que se definieron el potencial y los desafíos que presenta este sector.

"Tenemos que asfaltar la grieta y entender que este puede ser el primer rubro de exportación del país y el primer rubro de empleo. Estamos hablando de construir una industria automotriz o una Vaca Muerta entera. Esto es estructural y socialmente un cambio radical para la Argentina", destacó Sergio Kaufman, presidente de Accenture Argentina y de la región Sudamérica Hispana, quien compartió la mesa con Facundo Gómez Minujín, senior country officer de J.P. Morgan; Alicia Caballero, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina; Fernando Moya, CEO y fundador de Ozono Producciones; y Roberto Daniel "Kuky" Pumar, CEO de Leader Entertainment Group.

Accenture emplea a 9300 profesionales y tiene como horizonte llegar a los 10.000. En total, la exportación de servicios representa el 55% de su negocio en la Argentina. "Esa exportación trae dólares sin tener que importar nada", destacó el ejecutivo.

Actualmente, según datos del Ministerio de Producción, la economía del conocimiento es el tercer complejo exportador, luego de grandes jugadores locales como la agroindustria y el sector automotor. Sus exportaciones en 2018, que totalizaron más de US$6000 millones, incluso superaron las que generó Vaca Muerta.

Para 2030, y con el impulso de la nueva ley, el objetivo es duplicar el empleo hasta alcanzar los 430.000 puestos, multiplicar las exportaciones hasta los US$15.000 millones, aumentar un 25% las envíos al exterior por trabajador y alcanzar un promedio de US$40.000 por empleado. Esto beneficiaría, en total, a unas 11.000 empresas, entre las que se destacan las de la industria del software, la biotecnología, la exportación de servicios y la audiovisual, entre otras.

Gómez Minujín destacó que la oficina local de la firma de servicios financieros emplea a 2000 personas. "Tuvimos que entrar en procesos competitivos con otros países de América Latina, como Chile, Brasil y Colombia, para generar estos puestos, y la Argentina quedó posicionada como el mejor lugar de todos", señaló. Al momento de elegir al país como centro de exportación de servicios, el ejecutivo contó que se tuvieron en cuenta distintas variables desde la existencia del talento per se, los costos y hasta la falta de eventos catastróficos que pongan en peligro la continuidad de los servicios.

En este sentido, agregó que, más allá de las condiciones macro y de que existen otros países que ya generaban fuertes beneficios fiscales sobre la exportación de servicios, la empresa apostó por la Argentina por la calidad de sus recursos. "Países más organizados ofrecieron condiciones para que empresas grandes vayan, porque tenían reducción de impuestos, y fracasaron. Las empresas vinieron a la Argentina y, con todo el viento en contra, se establecieron. Lo que hace falta es previsión para adelante", consideró, y remarcó al impuesto a la exportación como uno de los principales problemas. "En lo conceptual es gravísimo, no me parece una cosa inteligente, lo que hay que hacer es no cambiar las reglas del juego y dejar a las empresas trabajar".

Caballero, quien ahondó en el estudio y trabajo de este "nuevo" sector, aclaró que para que el desarrollo se dé en la Argentina es necesario trabajar sobre dos puntos fundamentales: el acceso al capital y la educación. "La base de todo esto es que la sociedad esté educada", subrayó. Con respecto al financiamiento, dijo que, en general, "la economía del conocimiento se financia con capital, no con crédito, porque el capital está dispuesto a correr un riesgo que la deuda no". Agregó que, en todas las economías en las que el conocimiento creció, hubo fondos de capital de riesgo sumamente activos. "En la Argentina el capital de riesgo recién ahora se está viendo. Sin capital de riesgo, es difícil financiar a este sector", resaltó.

Durante el panel, moderado por José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, Fernando Moya, fundador de Ozono Producciones, firma que tiene en su portfolio, entre otros grandes éxitos, el desarrollo de Fuerza Bruta, la carrera internacional de Natalia Oreiro y el desarrollo de las giras, junto a Disney, de Violetta, Soy Luna y espectáculos locales como Peter Pan y Aladdín, se emocionó al hablar de su trabajo. En particular, al referirse a la organización de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizó en 2018, en vivo desde la avenida 9 de Julio. Ozono ganó la licitación frente a otras empresas francesas y españolas. Pero tuvo que encarar el proyecto con un presupuesto aprobado antes de la fuerte devaluación del peso.

"Nuestro proyecto sumaba 1000 personas entre artistas y técnicos. Cuando nos aprobaron el proyecto, los suizos del Comité Olímpico empezaron a involucrarse más. Ellos no me conocían; a los tres meses de la primera reunión ya estaban preocupados. Empezaba la devaluación, los rumores. No entendían cómo me aguantaba un presupuesto cerrado en marzo sin perder calidad", contó. Es en este sentido, pidió que, como país, se apueste a "proteger lo chico y tratar de que esa generación de empleo que se produce en pequeña escala sea constante y permanente y sea de crecimiento".

Kuky Pumar también exporta talento y creatividad. Es conocido en la industria por haber sido el productor de los principales referentes de la movida tropical, como Gilda. Pero hoy es el responsable detrás de El reino infantil, el canal de YouTube número uno para los países de habla hispana y número 12 a nivel mundial, con más de 20.400 millones de visualizaciones y con personajes como La vaca Lola. "Entendimos que la música empezaba a transformarse en algo audiovisual. Los adolescentes se metían en las redes a mirar música, pero todavía no existía ?la MTV' de la música infantil", contó.

Hoy, el 90% de la facturación de la empresa depende del exterior, con Estados Unidos como país que genera los principales ingresos. ¿La clave? Desapegarse de las viejas ideas para dar paso al nuevo negocio. "Tenía una compañía discográfica exitosa. Meterme en lo digital fue una situación complicada y dolorosa, pero, gracias a aceptar ese cambio, hemos llegado a un negocio mil veces más grande", concluyó.

La foto y la película Los números de un sector con alto potencial

6mil millones

Es lo que genera, en dólares, la exportación de servicios; podría llegar a US$15.000 millones en 2030, gracias a la sanción de la ley de economía del conocimiento

215mil

Es la cantidad de nuevos empleos que podría generar la nueva ley, elevando el número total a 430.000 trabajadores en el sector en los próximos diez años

55%servicios

Es el porcentaje de los servicios de Accenture que son vendidos al exterior. La firma tiene 9300 empleados en la Argentina y espera llegar a los 10.000. Cada año contrata unas 2000 personas y su tasa de rotación de personal gira en torno al 10%. "Nuestra respuesta es invertir mucho en formación", dijo Kaufmanla ley de economía del conocimiento, que impulsará al sector, fue aprobada por mayoría en Diputados y por unanimidad en el senado