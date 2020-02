KPMG busca cubrir posiciones en áreas como Consulting, IT Audit, Cybersecurity, Corporate Services HR Transformation, Digital Enablement, CIO Advisory y BPO Payrool. Crédito: Shutterstock

Ingreso con reconocimiento facial y digital al edificio, además de los novedosos "Zenopod" y pantallas especiales en las entradas para hacer reservas o el check in, son algunas de las herramientas con las que están equipadas las nuevas oficinas de KPMG Argentina, inauguradas ayer. Además, esta firma de servicios globales estima contratar al menos 200 personas a lo largo del año.

Las oficinas, ubicadas en la Avenida Leandro N. Alem 712, además de albergar a parte de los empleados actuales, serán el lugar de trabajo de los profesionales y técnicos que la empresa busca incorporar, que cubrirán posiciones en áreas tan disímiles como Consulting, IT Audit, Cybersecurity, Corporate Services & HR Transformation, Digital Enablement, CIO Advisory, BPO Payrool.

Para fin de año, la empresa estima incrementar un 20% su plantel profesional, que actualmente está compuesto por más de 1150 profesionales .

Néstor García, socio director ejecutivo de KPMG Argentina, ratifica que a pesar de la situación económica que vive el país en los últimos años y de la incertidumbre que hay en los negocios a nivel mundial, siguen apostando a la inversión local. "Además, estamos poniendo foco en la exportación de servicios. En esa línea, estamos armando hubs en la Argentina de Tax Technology, en Ciberseguirdad (incluyendo la industrial) y también en lo que llamamos Digital Enablement, que incluye Data & Analytics, Inteligencia Artificial y Robótica", explica García.

KPMG Argentina inauguró ayer nuevas oficinas en el edificio ubicado en la Avenida Leandro N. Alem 712

Al igual que otras firmas del sector, KPMG fue impactada por la derogación de la ley de economía del conocimiento. Sin embargo, García comenta: "La ley era excelente para poder exportar servicios al mundo, seguir invirtiendo y ser competitivos con otros países. Sin esa ley, la Argentina pierde competitividad", indica García, y asegura que, a pesar de que no esté la ley, "el plan de inversiones no se detendrá".

García explica que la compañía "estratégicamente" decidió continuar invirtiendo para estar lista en el momento en que la tendencia cambie y la economía comience un proceso de recuperación y crecimiento. "Tenemos previsto seguir creciendo, porque creemos que nos venimos desarrollando muy bien", agrega.

Según explica el ejecutivo, lo que distingue a la Argentina de otros países es principalmente "la capacidad de su gente". Desde octubre, la compañía contrató un equipo de 15 personas. "Vamos a seguir contratando gente -apunta García-, pero con la ley de economía del conocimiento vigente podríamos contratar aún más".

En estas oficinas trabajarán un total de 200 personas y fueron desarrolladas bajo el concepto "open space", es decir, espacios abiertos con gran funcionabilidad para el trabajo en equipo y la utilización de alta tecnología.

En las nuevas instalaciones prácticamente no hay paredes, porque se diseñaron con el formato open space, es decir, los escritorios están integrados, lo que facilita el trabajo en equipo. Incluso los socios a cargo de las prácticas que funcionarán allí no tienen oficinas individuales o boxes exclusivos. Tampoco hay cajones en los escritorios, para promover que no se usen papeles.

Un elemento llamativo de las oficinas son unas bicicletas fijas con pequeñas mesas incorporadas para poder trabajar con la computadora mientras se realiza ejercicio. También contará con "Zenopod", que son boxes individuales distribuidos en cada piso que permiten a cualquier persona aislarse del ruido ambiente para trabajar con mayor comodidad.

Las nuevas oficinas cuentan con bicicletas fijas con mesas incorporadas para poder trabajar con la computadora mientras se hace ejercicio

KPMG es una firma de servicios profesionales que presta servicios de auditoría de impuestos y asesoría. Opera en 147 países y cuenta con más de 219.000 profesionales que trabajan alrededor del mundo. En la Argentina, cuenta con un equipo distribuido en oficinas en la Ciudad de Buenos Aires, Martínez, Córdoba y Rosario.