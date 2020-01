Martín Guzmán. El día que el ministro apuntó contra Cristina Kirchner

"En el 2011 se habló de sintonía fina. Bueno, no se hizo sintonía fina. Creímos en un dogma que era incorrecto", decía, en 2016, Guzmán Fuente: Reuters

Años antes de llegar al gobierno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, analizó la marcha de la economía argentina. En una charla del año 2016, el académico habló sobre la estrategia de desarrollo kirchnerista y si bien destacó el rumbo del período 2003-2011, que consideró "muy exitoso", dijo que a partir del segundo mandato de la ahora vicepresidenta, Cristina Kirchner, "la cosa estuvo mal".

En una charla debate organizada por el Proyecto Nacional de Desarrollo (PND), titulada "Desarrollo económico en el contexto de la Argentina" y subida a la web en septiembre de 2016, Guzmán destacó la estrategia de los dos primeros gobiernos kirchneristas posterior a la crisis de 2001. Según detalló, se "empujó la demanda" para revertir la subutilización de los factores de producción, lo que generó un proceso de reindustrialización en la Argentina.

"De 2011 para acá, lo siento mucho, la cosa estuvo mal. Yo soy el primero que hubiera querido que hubiera estado bien, hay gente que quiero mucho ahí, pero lo hicieron mal", dijo Guzmán. Consultado por estos dichos, en el entorno del ministro prefirieron no hacer declaraciones a LA NACION.

"Nos inventamos una teoría y le pusimos un nombre: la llamamos el supermultiplicador", dijo en relación con los motivos que comenzaron a desviar el camino iniciado. "Los amigos en el Ministerio [de Economía] me decían lo siguiente: 'Vos siempre podés crecer empujando la demanda porque tenes una economía de mayor tamaño, hay más especialización y eso te permite generar mayor productividad en el futuro, lo que te permite repagar la demanda presente'", contó, antes de contraargumentar. "Si eso fuese cierto, no estaríamos hablando de esto, no habría un problema de desarrollo. El supermultiplicador es una falacia", lanzó.

Guzmán, que compartió el panel con los académicos Mario Rapoport y Noemí Brenta, consideró que "los supermultiplicadores funcionan a nivel micro", es decir, cuando se intenta estimular algunos sectores en particular y se redirecciona la demanda hacia esos focos. "Si lo hacés de forma indiscriminada, de manera macro, lo que vas a hacer es tirarte un tiro en el pie. Porque cuando tenés un esquema en que hacés crecer mucho la demanda pero no haces que crezca la oferta o empezás a importar mucho y a generar cuellos de botella, o se ajustan los precios hacia arriba", explicó.

Para Guzmán, la principal falla fue inventar y creer la "teoría del supermultiplicador" Fuente: Archivo

El ministro consideró que en ese momento surge la necesidad de equilibrar la macro introduciendo restricciones a las importaciones y la compra de dólares, lo que "afecta todo el esquema" y es una "reacción a que le pifiaste desde la macro". "En el 2011 se habló en un momento de sintonía fina, bueno, no se hizo sintonía fina. Creímos en un dogma que era incorrecto. Ahora pagamos las consecuencias de eso", resumió.

Guzmán elogió, sin embargo, cómo funcionó en un primer momento la estrategia de un tipo de cambio "real, competitivo y múltiple" que mantuvo el kirchnerismo en el período 2003-2008 y consideró como un elemento primordial dentro de una estrategia de desarrollo alcanzar la "consistencia macro".

"Vos no podés tener una estrategia de desarrollo exitosa si no tenés la capacidad de garantizar su continuidad -argumentó-. Si vos generás inconsistencias macro, crisis, lo que hacés es impedir poder utilizar los instrumentos por una cierta cantidad de tiempo hasta que logres efectivamente desarrollarte. No te pueden correr las restricciones externas", aseguró.