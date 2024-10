Vaca Muerta: arranca la conferencia de energía más importante del año, con más de 15.000 inscriptos

Escuchar

NEUQUÉN.– Los 15 vuelos diarios que aterrizan y despegan en esta ciudad están más desbordados de lo habitual por estos días. Las 6000 plazas de alojamiento disponibles también quedaron agotadas, pese a que cada noche de hotel llega a costar más de $380.000 para un servicio de tres estrellas. Todo esto muestra el interés que genera la conferencia de energía más importante del país, la Argentina Oil & Gas (AOG), organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y por Messe Frankfurt Argentina, quienes calcularon un impacto económico para la ciudad de cerca de $5000 millones.

Hay más de 15.000 inscriptos que recorren los 355 stands donde están todas las empresas de la industria (alrededor de 70 quedaron en lista de espera, sin espacio para alquilar su lugar de exposición). Están presentes desde las grandes productoras como YPF, Pan American Energy (PAE), TotalEnergies, Chevron, Shell, Tecpetrol, Petronas y Exxon (pese a que está cesando sus operaciones petroleras en el país), las compañías de servicios, como Pecom, Halliburton y Baker Huges, y todos los proveedores de la cadena de valor, como la arenera NRG, donde hasta la semana pasada trabajaba la actual secretaria de Energía, María Tettamanti.

También están las empresas transportistas, como TGN, TGS y Oldelval, las pequeñas pymes que venden insumos claves del proceso de producción y las grandes compañías que hacen los servicios de construcción, ingeniería, perforación y mantenimiento en los yacimientos. Los gobiernos provinciales tampoco se quisieron perder la oportunidad de marcar presencia y hasta hay espacio para que las bodegas que crecen en Neuquén, de la mano de un mayor turismo corporativo, ofrezcan cata de vinos (se destacan Schroeder, Fin del Mundo y Malma). Cada stand está decorado con mapas, infografías y videos que explican qué rol ocupan en la cadena de valor de la industria.

Por los pasillos circulan desde ejecutivos de empresas hasta jóvenes estudiantes entusiastas con la feria. Todos tienen bolsas de telas repletas de folletos. Como en los últimos cinco años, en la AOG se vive una burbuja ajena a la dinámica del país. El sector crece a un ritmo impensado tan solo 10 años atrás, cuando recién la sociedad YPF y Chevron comenzaban a explorar la producción no convencional de Vaca Muerta.

La cuenca neuquina rejuveneció a la industria y las mejoras en eficiencia permitieron no solo compensar la declinación de los otros pozos petroleros del país, sino aumentar la producción total de gas y petróleo a pasos acelerados. Hoy Vaca Muerta es responsable de 403.000 barriles diarios de los 725.000 que produce el país (56%); mientras que explica 101,4 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) de gas de los 153 millones totales (66%).

Las políticas económicas implementadas por la gestión de Javier Milei también brindaron un shock de confianza extra a las empresas internacionales, que ven con buenos ojos el rumbo elegido de estabilizar la macroeconomía, bajar la inflación y tender a quitar los controles de cambios, la principal traba hoy para que lleguen más desembolsos.

Las empresas locales, en tanto, están a la expectativa de que siga bajando el riesgo país. El nivel a 1100 puntos básicos, si bien es una caída importante con relación a los más de 2000 puntos del año pasado, todavía implica un costo de financiamiento alto, en torno al 10% en dólares, lo cual imposibilita cualquier crédito internacional.

“Estamos creciendo a un ritmo mucho más lento del que deberíamos”, dijo Ernesto López Anadón, presidente del IAPG, al inaugurar la conferencia. “Tenemos la tecnología, la gente, las empresas, somos altamente competitivos y si nos comparamos con otras cuencas del mundo, quizás no estén tan preparadas como nosotros en toda la cadena de valor que tenemos. Pero no se logran acá las cosas, en esta industria, de la noche a la mañana. Las industrias requieren de tiempo y esfuerzo. Necesariamente, tienen que trabajar con planes de largo plazo, reglas claras y tener la certeza de que esas reglas sean respetadas en el tiempo. Hay que evitar generar costos que la industria no tiene por qué afrontar”, agregó.

