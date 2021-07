Varados: fueron a Houston por un tratamiento oncológico y quedaron en Panamá sin medicación

CORDOBA.- Desesperado y angustiado está el matrimonio de Gladys Maliqueo y Juan Matías Molina, que quedaron varados en Panamá esperando el resultado de un PCR hecho en Houston (Estados Unidos), de donde viajaban a la Argentina con medicación oncológica. El próximo vuelo de la aérea Copa es el 25 y no hay lugar. Por las restricciones en la Argentina, además, no hay más programados por el momento.

Molina está en tratamiento por un cáncer de cerebro muy agresivo (glioblastoma multiforme grado 4). Se lo detectaron hace un año con un pronóstico de vida de 12 meses. Después de quimio y radioterapias en la Argentina volvió a crecer el tumor. Encontraron una alternativa en Houston, que empezaron en marzo pasado.

El 9 de julio viajaron a buscar más medicación -que le dura varios meses- y a chequear por una que no toleraba bien. El regreso a la Argentina era ayer, se hicieron los PCR pegados al vuelo para que tuvieran validez al desembarcar en el país previa escala en Panamá. En Houston los dejaron embarcar sin los resultados.

El de Molina llegó, pero el de Maliqueo, no; en Panamá no se autorizan esos tests sin reserva de hotel en el país y perdieron la conexión a la Argentina. Cuando finalmente lograron hacerlo el avión había partido; una valija con medicación se extravió y el vuelo del próximo domingo no tiene lugares.

Juan Molina quedó en Panamá sin fecha de regreso al volver de Houston por tratamiento oncológico.

“Nos quedamos varados y desesperados -cuenta Maliqueo a LA NACION-. Mi marido requiere atención médica porque por el estrés y las diarreas se le reabrió una fisura anal; los medicamentos son de extremo cuidado y no sabemos a dónde están. Por el tratamiento se le realizan análisis de sangre dos veces por semana porque la medicación puede hacer que suba el sodio y baje el potasio; lleva una dieta alimentaria que no se puede garantizar en hoteles o restaurantes”.

La pareja pide “por favor” volver al país. “Nos dicen que el problema de que no hay frecuencias es porque el Estado Argentina no las autoriza. No nos dan ninguna fecha cierta; especulan con que si hay permisos podrían poner un vuelo el 28, pero no lo saben. Si no, sería a fines de agosto”, sostiene la varada.

Las líneas aéreas dependen de las autorizaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y conforme a lo establecido en la decisión administrativa 683/2021 que comenzó a flexibilizar el cupo diario de pasajeros internacionales que pueden ingresar al país, hasta el 23 entrarán 6300; entre el 24 de julio y el 30 habrá 7000 y otras 7000 entre el 31 de julio y el 6 de agosto.