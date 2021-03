¿Vender algunos libros, pero todos los talles?

Hay personas que no pueden vivir si no ven las películas el día que se estrenan, ser los primeros en adquirir el nuevo modelo de celular o los libros apenas salen a la venta. No es mi caso, así que esperaré que pase el entusiasmo inicial para comprar un ejemplar de Primer tiempo, de Mauricio Macri. Obra que se venderá en muchas librerías, aunque no en todas.

Un librero avisó que en su local no se la podría adquirir. La decisión es extraeconómica; él sabe que el libro se venderá, pero no desea ganar dinero contribuyendo a la difusión de la palabra de alguien “que le hizo tanto mal al país”.

¡Viva la competencia! En Argentina existen muchas librerías, y también varias editoriales, de manera que estamos frente a un caso donde una reticencia es fácilmente eludible. Supongo que el librero en cuestión no pensará que quien no consigue la obra en su librería, comprará otra o dedicará los fondos a adquirir otro bien.

¿Debe la Secretaría de Comercio obligarle a vender el libro de Macri? Ignoro lo que al respecto dice la legislación, pero como economista opino que el librero tiene derecho a vender los libros que quiere y a no vender los que no quiere.

Sale a la venta en librerías el libro Primer Tiempo de Mauricio Macri. Librería Sudestada no vende el libro. Ricardo Pristupluk

Pero este criterio debería aplicarse de manera general, por lo cual este caso trajo a mi memoria un par de intervenciones estatales en el plano comercial. Las denominadas “ley de talles” y “ley de góndolas”.

Por la primera, quienes venden ropa femenina, de cada modelo deben disponer de todos los talles; por la segunda, un supermercado que destina 100 metros a la comercialización de gaseosas no puede dedicar más de 30 metros a una única marca; debe incluir por lo menos otras 4 marcas en 40 metros; está obligado a vender gaseosas producidas por alguna pyme, en 25 metros, y por algún fabricante individual, indígena o proveniente de la economía popular, en los 5 metros restantes.

Dos barbaridades. Mi propuesta, por congruencia, es que los libreros vendan los libros que quieren y que quienes venden ropa o alimentos puedan hacer lo mismo.

Última, pero muy importante. Si hay un sector particularmente afectado por la pandemia/cuarentena es el comercio minorista. Las entregas a domicilio no fueron inventadas en 2020, pero fueron potenciadas por las decisiones adoptadas como consecuencia del coronavirus. Las autoridades deberían revisar todas las restricciones existentes para transformarse, de parte del problema, en parte de la solución.