¿Vender dólares a $120?: las distorsiones de la brecha cambiaria incrementaron el déficit turístico

La vuelta del turismo y las distorsiones que genera la brecha cambiaria están afectando a las reservas del Banco Central (BCRA). Mientras que los argentinos que se van fuera del país usan la tarjeta para obtener un tipo de cambio más beneficioso, los extranjeros se vienen preparados con los dólares en los bolsillos, listo para volcarlos en el mercado informal.

El tercer mes del año la balanza de turismo alcanzó un rojo por US$517 millones, el mayor déficit desde julio 2019, de acuerdo con el informe Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central. Además, la cifra exhibe un crecimiento del 359% frente a marzo de 2021, aunque en ese entonces la base de comparación estaba aún deprimida por las restricciones vigentes por la pandemia de Covid-19.

“El saldo del turismo internacional suele ser deficitario en nuestro país, y la brecha suele ampliarlo. En pandemia, el rojo se redujo significativamente porque por momentos no había viajes o las fronteras estaban cerradas, lo que redujo la salida de divisas. Pero ahora que el flujo de intercambio aumenta, el déficit se intensifica. Por la brecha elevada, los extranjeros saben que tienen que venir con billetes porque perciben más pesos al cambio paralelo”, explicó Lorenzo Sigaut Gravina, economista de Equilibra.

Al observar el primer trimestre de 2022, salieron del país US$1465 millones e ingresaron tan solo US$91 millones. Eso da un rojo de US$1374. La cifra comienza a ser parecida a las que se registró en el mismo período, pero de 2019: en aquel entonces egresaron US$2158 millones, e ingresaron US$652 millones. Un déficit turístico de US$1506 millones.

Gráfico de Equilibra

“La pregunta del millón es si el Ejecutivo va a intentar moderar esta sangría con algún tipo de restricción”, agregó Sigaut Gravina. No sería de extrañar. Ya a finales de noviembre el directorio del Banco Central dispuso que los viajes el exterior, sea el pago de pasajes, hospedaje o servicios, no se podría pagar más en cuotas.

En paralelo, en un intento por captar los dólares que traen los extranjeros, el Gobierno anunció la creación de cuentas bimonetarias. La estrategia consistía en que los turistas que visten la Argentina se abran una caja de ahorro donde podrían depositar hasta US$5000, ofreciendo a cambio que las operaciones se realicen al tipo de cambio MEP (hoy en $208,30, cinco pesos arriba que el blue).

Seis meses más tarde, solo el Banco Nación ofrece esta herramienta. Y, hasta el momento, no abrió ni una sola cuenta. “Las cuentas bimonetarias no eran obligatorias, así que decidimos no avanzar”, es la respuesta que dieron el resto de las entidades financieras.

Balance cambiario de turismo, elaborado por LCG

“Efectivamente, la balanza de turismo receptivo no se está recuperando a los niveles pre-pandemia, en parte, debido a que las diferencias entre el dólar oficial ($120) y los paralelos ($204) desmotivan la liquidación de las divisas. Por más que se reciba turismo, no se ve plasmado en las cifras oficiales porque nadie vende al precio oficial. Entonces, salen dólares, pero no entran”, reafirmó Victoria Urdangarin, de la consultora LCG.

Los números en rojo preocupan. Sobre todo en un contexto donde el Banco Central no está logrando hacerse de dólares en el mercado cambiario. Aún con cosecha récord, en abril el BCRA logró sumar unos US$170 millones a sus reservas, muy lejos de los US$1373 millones que había capturado un año atrás.

“No creo que solo este tema este afectando la capacidad de absorción del BCRA, pero sí el déficit se está incrementando cada vez más, impulsando al turismo emisivo a niveles pre-pandemia. Mientras no se motive la liquidación de los ingresos, no vas a tener nada que lo compense, ampliándose el déficit por el lado de los servicios”, cerró Urdangarin.