Volkswagen aumenta un 10% sus precios pero mantiene las inversiones en el país

(SAN PABLO) Después de la devaluación tras las elecciones primarias, Volkswagen pasó ayer la nueva lista de precios para los vehículos que comercializa en el país con un incremento del 10%, pero el director de operaciones de la marca, Ralf Brandstätter aseguró que se mantienen las inversiones en las plantas de Pacheco, provincia de Buenos Aires, y Córdoba, si bien evaluarán cómo sigue el mercado local.

"Estamos observando la situación y no hay razones para tomar nuevas decisiones. No cambiamos la previsión. Tenemos una inversión de US$150 millones en Córdoba donde se producen cajas de cambio para exportar y de US$650 millones en Pacheco donde se hará la nueva SUV del proyecto Tarek", afirmó en un encuentro con periodistas en la planta que Volkswagen tiene en San Pablo, Brasil, sobre Via Anchieta.

En tanto, Pablo Di Si, presidente y CEO de Volkswagen América Latina, agregó que ellos como empresa no hablan de política y se adaptan a las medidas que se toman en el país. "Tenemos una gran historia de más de 25 años en la Argentina y siempre nos hemos adaptado a los gobiernos. Tenemos un equilibrio entre importaciones y exportaciones y el 95% de las innovaciones se exportan, algo que queremos continuar", aseguró. Julio contra junio tuvieron una mejora en la ventas del 37% gracias al Plan 0KM y compensan la caída del mercado local con ventas de la Amarok a Brasil.

Sin embargo, Di Si dijo que el país tiene los problemas que tuvo Brasil hace 20 años atrás con respecto a las reservas y la inflación. "Independientemente del partido político que asuma la presidencia estos problemas tienen que resolverse.Tenemos un excelente equipo en la Argentina que vive haciendo ajustes y tenemos que adaptarnos, pero tenemos que pensar estrategias a largo plazo y tratar de exportar y tratar de tener un equilibrio", explicó y adelantó que en los próximos días se reunirá con el equipo local.

Por su parte, Brandstätter agregó que van a ver qué surge y van realizar ajustes, pero cuando haya información. "Continuamos con la inversión en Pacheco con la última tecnología de la plataforma MQB y todo prosigue en la Argentina. También la planta de pintura que es un compromiso que hemos hecho y el vehículo del proyecto Tarek que será un coche importante para Sudamérica", opinó.

Por último, Brandstätter dijo que la alianza con Ford para que produzca la Amarok en su planta de Pacheco todavía "no es una decisión tomada" y están viendo si tendría sentido. "Seguimos trabajando como equipo. Creo que el espíritu es bueno, pero es un proceso abierto en el que no hay nada para anunciar", cerró.

Esta semana, General Motors fijó un aumento del 23% sobre los precios de lista "a fin de garantizar que su red de concesionarios Chevrolet continúe operando con normalidad".

En tanto, Honda anunció que dejará de producir autos en la Argentina-desde el 2015 fabricaba el modelo HR-V en su planta de Campana, provincia de Buenos Aires- y se focalizará solo en motos (hoy hace siete modelos).