Wall Street recibió a Guzmán con amargura y escepticismo

WASHINGTON.- Amargura, decepción y un profundo escepticismo. Ese es el estado de ánimo hacia la Argentina que predomina entre inversores y analistas en Estados Unidos al inicio de la gira del ministro de Economía, Martín Guzmán, que aterrizó en Nueva York, donde permanecerá unos días antes de viajar a Washington la semana próxima con la misión de continuar con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Guzmán y su comitiva aterrizaron hoy en Nueva York y se manejaron con un hermetismo extremo. El Ministerio de Economía no difundió la agenda del ministro y solo anticipó que se reunirá con “think tanks e inversores”, sin dar nombres ni detalles. Ninguna de las múltiples fuentes en bancos y fondos de inversión consultadas por LA NACION tenía hasta hoy una reunión pautada con el jefe del Palacio de Hacienda, e incluso varios ponían en duda que Guzmán tuviera encuentro alguno en la Gran Manzana.

El ministro de Economía, Martín Guzmán LA NACION

Uno de los principales grupos de acreedores que negoció la reestructuración de la deuda con Guzmán, el Grupo de Bonistas del Canje, le brindó una recepción gélida al hablar de una “amarga experiencia”, apenas una muestra del malestar reinante con el Gobierno de Alberto Fernández en Wall Street.

Ese grupo de acreedores, que incluye a fondos como Monarch y VR Capital, que hace poco exigieron que la Argentina firme un acuerdo con el Fondo, retuiteó un mensaje de la coalición de bonistas de la provincia de Buenos Aires –que todavía no cerró su canje de deuda– que pedían respeto a los inversores, y agregó: “Compartimos estos sentimientos por nuestra amarga experiencia. Sorprendentemente, el ministro Guzmán ni siquiera tuvo la amabilidad de invitar a sus ‘reuniones con inversores’ en Nueva York a los Bonistas del Canje, quienes recientemente aceptaron reestructurar por segunda vez”.

Gabriel Torres, analista de Moody’s, dijo que luego de un canje de deuda suele haber una luna de miel con los mercados, pero nada de eso ocurrió con la Argentina. “De hecho, la opinión ahora es más negativa y refleja que el mercado piensa que la Argentina va a tener que reestructurar de nuevo. Esa es nuestra visión. Nuestro escenario de base es que la Argentina va a reestructurar de nuevo”, afirmó.

Torres indicó que la esperanza era que el acuerdo con el Fondo actuara como un plan de mediano plazo y brindara señales del rumbo del Gobierno. Pero la postergación de ese acuerdo echó por tierra esa expectativa: casi nadie espera ahora que el nuevo programa esté cerrado antes de las elecciones de octubre próximo.

“El hecho de que se postergue refleja que no es una prioridad, y para el Gobierno la estabilidad macroeconómica, un déficit fiscal más bajo, una inflación más baja, no es ahora la principal preocupación. Todo estamos a la espera de saber qué va a hacer el Gobierno. Nosotros interpretamos que no hay interés en llegar a un acuerdo con el Fondo porque el Fondo pide cosas que la Argentina ahora no está dispuesta a dar”, afirmó el analista.

Alejo Czerwonko, director del banco de inversión UBS, dijo que hay “una decepción y una frustración generalizadas” y que las expectativas están muy deprimidas, aunque no se trata de algo exclusivo de la Argentina, sino de toda la región. “Hoy por hoy, estás jugando con fuego con variables fuera de tu control y posponiendo decisiones difíciles que son inevitables”, dijo sobre el país.

Ninguno de los otros dos principales grupos de acreedores que negociaron con Guzmán, el Grupo Ad Hoc, donde está BlackRock, y el Comité de Acreedores de la Argentina tenían por el momento previsto un encuentro con Guzmán durante su paso por la Gran Manzana, indicaron cuatro fuentes vinculadas a esos acreedores. “¿Qué podría llegar a decir?”, preguntó una de las fuentes.

Siobhan Morden, directora de Amherst Pierpoint, se hizo eco de esa postura al afirmar que no hay nada para discutir con Guzmán “si no hay un compromiso con un programa económico coherente respaldado por el FMI”.

En Wall Street prevalece la noción de que el gobierno de Alberto Fernández ha decidido postergar decisiones difíciles –el acuerdo con el Fondo– para eludir un ajuste mayor y lograr el mejor resultado electoral posible en las próximas elecciones legislativas, en las que se juega el control del Congreso. Nadie en Estados Unidos cree que esa estrategia puede resultar beneficiosa para la economía, los inversores que enterraron el dinero en el país o los bonistas que canjearon sus títulos hace apenas unos meses. Esa visión predomina también en Washington, la última escala del viaje de Guzmán, que además está acompañada de la ofensiva que el propio Gobierno lanzó contra el FMI y el gobierno de Mauricio Macri por el fallido programa firmado en 2018.

“Un programa del FMI que promete reformas significativas ayudaría a la Argentina a regresar a los mercados de capital para aprovechar las bajas tasas de interés y controlar la inflación. En cambio, miembros influyentes de la coalición preferirían perseguir al Fondo por los fracasos de su último rescate y procesar a los funcionarios argentinos que lo llevaron a cabo”, dijo Benjamin Gedan, director del Argentina Project del Centro Woodrow Wilson. “Su frustración es comprensible, pero no envía las señales correctas sobre la estrategia económica del país después de tres años de recesión”, agregó.