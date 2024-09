YPF: Horacio Marín anticipó decisiones sobre el precio de la nafta y confirmó que la planta de GNL sigue en marcha

Escuchar

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó hoy de nuevo en qué situación está el mega proyecto para construir una planta de gas natural licuado (GNL) junto con Petronas y señaló que el fin de semana habrá definiciones respecto de si van a bajar los precios de los combustibles.

“No hay que dramatizar”, dijo Marín, al referirse a la posibilidad de que Petronas dé un paso atrás en el proyecto de GNL, en el que se esperan inversiones por US$30.000 millones. “En los negocios, las empresas entramos y salimos. Ahora estamos haciendo una licitación de la ingeniería de detalle, en el que hay que invertir US$200 millones en noviembre, y el año próximo vamos a pasar a la etapa final de inversión (FID)”, agregó. La empresa estatal de Malasia tiene dos meses de plazo para decir si pasará a la siguiente etapa.

Marín dijo que el proyecto será “sólido” una vez que se decida el FID, que recién ocurrirá a fin de 2025. “El proyecto físico, que depende solamente de técnicos, ya lo tenemos. Ahora hay que ir a buscar los contratos [de compradores] y con eso recién se consigue el financiamiento. Cuando esté el financiamiento, se hace el proyecto. Esos son los pasos lógicos”, dijo Marín en el foro de Energía organizado por la AmCham.

El ejecutivo petrolero contó que ya está buscando posibles compradores del gas argentino. Dijo que tiene conversaciones avanzadas con la India, donde se debería “pasar a la siguiente etapa y empezar a ver si se pueden firmar contratos de volúmenes comprometidos”, y la semana que viajará a Italia, Hungría, Alemania y Londres para seguir viendo posibles clientes.

“Nos falta firmar los contratos con los off-takers [compradores]. Cuando obtengamos los contratos, recién ahí podemos ir al project finance”, indicó, en referencia al sistema de financiación para grandes dimensiones que se hace mediante los flujos de caja que el proyecto generará en el futuro.

“Soy muy positivo de lo que estamos hablando con los distintos bancos internacionales, vamos a conseguir este financiamiento. Pero tenemos que conseguir primero los contratos”, aclaró.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, en el evento de la AmCham Cossarini Martín/AFS

Con relación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dijo que fue condición necesaria para que el proyecto de GNL avance. “ El GNL no es rentable a precios bajos si no teníamos una ley que lo hiciera viable . Esos son los incentivos. Pero también había dos condiciones adicionales que da la ley, que es la libre disponibilidad para poder pagar, porque el GNL es project finance, y que las controversias se puedan arreglar en una corte internacional, como el Ciadi. Pero eso no quiere decir que con eso ya está el GNL”, indicó.

Por último comentó que YPF se sumará al proyecto de traer un barco de GNL a la Argentina, que lidera Pan American Energy (PAE). “Nosotros vamos a ingresar, porque es bueno para la Argentina, con un volumen pequeño. Es un barco muy chico, para ventas spot. ‘Argentina LNG’ va a permitir vender por 20 años contratos en largo plazo y generar en el país al menos US$15.000 millones de exportaciones. Son cosas complementarias. De hecho, ese buque es muy apalancado si existe GNL en la Argentina , porque de esa forma vamos a hacer los gasoductos y entonces el buque va a poder vender los 12 meses del año”, detalló Marín.

Precios del surtidor

“Lo estamos analizando”, dijo Marín al ser consultado sobre la posibilidad de que baje el precio de los combustibles el fin de semana. El ejecutivo explicó que la decisión se debe a que a mediados de mes había bajado el precio internacional del barril de petróleo –la cotización Brent que se toma de referencia en la Argentina– a US$69. Sin embargo, en los últimos días volvió a rebotar y hoy cuesta arriba de US$74.

“Nosotros en realidad ya estamos bajando los precios, porque estamos absorbiendo costos”, dijo, en referencia a la suba del impuesto a los combustibles que aplica el Gobierno y a la devaluación del 2% mensual que hace el Banco Central (BCRA).

Una baja del precio de los combustibles podría quitarle presión al índice de inflación mensual, en un contexto en el cual el Gobierno espera que el IPC converja al 2% para fin de año. Por otro lado, sin embargo, todavía falta actualizar el impuesto a los combustibles, que tiene dos trimestres de retraso, lo cual le permitiría al Ministerio de Economía aumentar la recaudación.

Solo por la inflación acumulada del primer y segundo trimestre del año, la suba que queda por aplicar del impuesto a los combustibles (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) sería en torno a $139 para las naftas y de $86 para el gasoil, según cálculos de Guillermo Lego, gerente de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos y Afines (Cecha).

Para octubre, sin embargo, el Gobierno estableció una suba de $10,79, lo que representaría un incremento en el precio de la nafta del surtidor de 1,02%. En gasoil, el aumento sería de $9,55, lo cual la suba sería de 0,88%, que se podría ver compensando con la baja del Brent.

“Sin duda el tema de la baja del Brent merece análisis y atención, pero hay que tener en cuenta todos los factores a la hora de evaluar acciones y también entender donde aterrizan las variables en los próximos días”, dijo Lego.