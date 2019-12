A la medida de todos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de diciembre de 2019

María Luisa Moreno (centro) inició en Catamarca una campaña por una ley de talles provincial y en contra de la discriminación física Crédito: Inadi

Con 163 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones, la Cámara de Diputados sancionó la llamada ley de talles, que ya había sido aprobada por el Senado. La nueva norma deberá reglamentarse dentro de los próximos seis meses y promueve un sistema unificador en esta delicada materia.

Entrará con ella en vigencia el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria ( Suniti), que consiste en una tabla basada en el estudio antropométrico que desde 2014 lleva adelante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial ( INTI) y que se actualizará cada década. Por ahora, no hay obligatoriedad de contar con todos los talles en un negocio.

La ley demanda un trabajo en conjunto para que no haya actores perjudicados. Contempla un rango de entre seis y ocho talles estandarizados correspondientes a cuerpos reales, dentro del cual no entrarían las prendas que no se consideran masivas.

Recordemos que lleva ya un tiempo en la Argentina una campaña con el slogan " El talle único no es el único talle". En el sitio web se actualiza la información sobre las marcas que ofrecen amplio rango de talles y facilita su ubicación con un buscador: siete marcas con presencia nacional y 63 marcas y emprendimientos locales con 1155 puntos de venta en el país.

La llegada de la ley es la respuesta a una necesidad impostergable: una encuesta de 2018 reportaba que el 70% de los argentinos tiene problemas para conseguir ropa de su medida. Este hecho encierra numerosas aristas ligadas no solo a los estereotipos de belleza, sino también a las costumbres alimentarias dirigidas a entronizarlos. Sobre todo en el universo joven, debemos revisar los peligros de instalar aspiraciones inalcanzables. ¿Qué está bien? ¿Qué es lo deseable? Imponer modelos no sirve y genera mucha frustración cuando no se consigue ropa para personas reales y la elección se ve condicionada por patrones de belleza impuestos desde el marketing y la publicidad. Es también importante establecer una tabla de medidas que estandarice los talles: no puede ser que un pantalón sea 36 en un negocio y 40 en otro. La uniformidad en este tema es importante y simplificadora.

Celebramos que se legisle para garantizar la libertad de elegir qué ponerse.