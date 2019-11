Abuelos sin visitas a sus nietos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de noviembre de 2019

Diarios españoles comentan una novedosa sentencia contra un juez de la localidad de Tarragona, quien, pese a reconocer el derecho de unos abuelos a estar en contacto con sus nietas luego del divorcio de los padres, no logró que su decisión se ejecutara por la persistente posición de la nuera ante los reiterados y frustrados intentos. Transcurridos 14 años de iniciada la acción legal, la Audiencia Nacional ordenó al Ministerio de Justicia que indemnice con 25.000 euros a cada abuelo, de 76 años, privados durante todo ese tiempo de ver a sus nietas, que hoy tienen ya 16 y 18 años. La nuera, madre de las niñas, recurrió a todas las estratagemas y chicanas conocidas para evitar los encuentros de las niñas con su padre y también con sus abuelos. Una de las más frecuentes es la denuncia por abuso, cuyo alto grado de sensibilidad popular lleva a que los jueces, ante la menor duda, decreten las restricciones al contacto. No siempre se logra separar el trigo de la cizaña y, así, pagan justos por pecadores.

Lo cierto es que pasaron los años y las niñas, con síndrome de alienación parental ( SAP) o sin él, ya no quisieron ver a sus abuelos y estos quedaron afectiva y familiarmente frustrados. Y las niñas, privadas de un afecto esencial y raigal.

La historia no es nueva, la ineficiencia judicial tampoco lo es, y resulta lamentable que estos asuntos no sean tratados por juzgados especializados en derecho de familia, que pueden sopesar mejor las consecuencias de su proceder.

Lo curioso del caso que nos ocupa es que la Audiencia Nacional decidió responsabilizar pecuniariamente a la administración de justicia, considerando que el juez del municipio de Tarragona, no especializado en familia, era responsable de la inacción e ineficiencia judiciales, ordenando la indemnización a los abuelos.

La supuesta solución indemnizatoria, sin ser injusta, no satisface a nadie. Los abuelos dicen -obviamente- que no se trata de dinero y que mucho más han gastado en abogados, sin resultado alguno. Por cierto, el Estado es responsable por la ineficacia de su funcionario, pero esa no es la solución. Por el contrario, puede llegar a convertirse en un sucedáneo, en una salida fácil para la ineficiencia judicial que no resuelve la cuestión de fondo.

El Código Civil y Comercial argentino prevé expresamente que los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad deben permitir la comunicación de estas con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales, y parientes por afinidad hasta el primer grado. Así, la protección del derecho de comunicación de los parientes es bien amplia en nuestra legislación.

Se trata de un derecho natural reconocido desde antigua jurisprudencia, que requiere que los jueces utilicen las numerosas formas que existen para hacer que sus mandatos se cumplan y evitar que otros abuelos digan como estos dijeron: "Nos han robado la vida de nuestras nietas. Cuando nos miramos, sentimos que nos faltan ellas".

De poco les sirve ya que la Justicia los indemnice y que vuelva a darles la razón.

ADEMÁS