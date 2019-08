Actuar con responsabilidad, evitar la desesperación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2019

El contundente e inesperado resultado de las PASO ha disparado las peores expectativas de muchos agentes económicos y ha provocado inmediatas consecuencias en los mercados cambiario y financiero, que se traducirán en males mayores si los líderes políticos no actúan con rapidez y responsabilidad ante la crisis, sin caer en la desesperación y el descontrol.

La teoría del cisne negro, enunciada por el ensayista e investigador libanés nacionalizado estadounidense Nassim Taleb, se refiere a acontecimientos sorpresivos cuyo impacto se multiplica. Se refiere a algo que nadie espera, pero que termina ocurriendo.

El éxito de la coalición que postula la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner en las primarias abiertas del domingo pasado no era en modo alguno impensable. Pero ni los propios vencedores imaginaron una tan abultada diferencia sobre la fuerza política encabezada por el presidente Mauricio Macri, al tiempo que ningún arquitecto de la reforma electoral de 2009, que introdujo las PASO, debió haber imaginado que este sistema podía tener consecuencias tan perversas para las instituciones.

No pocas opiniones indican que las primarias consagraron en la práctica a un virtual futuro presidente y debilitaron a un presidente en ejercicio cuyo mandato legal finaliza dentro de casi cuatro meses. Sin embargo, estos comicios apenas constituyeron el inicio de un desaconsejablemente largo proceso electoral; fueron un acto en el que la ciudadanía votó, pero no eligió. No es correcto, por lo tanto, hablar todavía de un presidente electo y de un primer mandatario saliente. Pero también es inevitable admitir que hay alguien (Alberto Fernández) que ha quedado muy cerca del sillón de Rivadavia, de quien ahora se espera una responsabilidad mucho mayor que la que se le podría exigir a un simple candidato.

Todos los ojos de la ciudadanía y, en particular, de los inversores están posados en los gestos que a partir de ahora adopte el postulante del Frente de Todos, en sus propuestas para enfrentar la delicada situación socioeconómica y en las señales que él y los principales hombres del kirchnerismo transmitan para confirmar o aventar los enormes temores sobre un regreso al asfixiante intervencionismo y a los rasgos autoritarios que caracterizaron las gestiones presidenciales de Cristina Kirchner.

De ahí que, como hemos señalado días atrás en esta columna editorial, Alberto Fernández no pueda hacerse el distraído a la hora de ser interrogado sobre el pánico que, desde el día siguiente a las PASO, se apoderó del mercado, con la consecuente presión sobre el dólar y la fuerte alza del riesgo país. Sin desconocer la responsabilidad que le cabe al gobierno actual en la necesidad de controlar la situación y acotar en lo posible los daños de esta crisis, el principal candidato presidencial opositor debería preguntarse por qué los inversores tienen tan poca confianza en el eventual gobierno que a él le tocaría encabezar y qué puede hacer para revertir ese clima, que podría condenar a la Argentina a mucho más tiempo de desinversión y aislamiento.

Una campaña electoral no puede consistir tan solo en meros discursos voluntaristas y vacíos de contenido. No es factible que renazca la confianza a partir de frases hechas o de eslóganes tales como que hay que "meterle plata en el bolsillo a la gente". No habrá espacio para ninguna recuperación de la actividad productiva ni del ingreso de las personas si no hay un programa fiscal y monetario consistente y creíble, que permita reducir el riesgo país y la inflación. No se puede consumir por encima de lo que se produce a menos que se encuentre quien lo financie o puedan utilizarse reservas que hoy distan de sobrarle al Banco Central. Y tampoco hay margen para ignorar la necesidad de ciertas reformas estructurales, como la previsional, a la luz del enorme déficit del sistema jubilatorio, o la laboral, en función de los cambios tecnológicos y la robotización que están revolucionando el mundo del trabajo.

Si es consciente de su gran responsabilidad en este presente aciago, Alberto Fernández debería dar a conocer detalladamente su plan para salir de la crisis y, si no lo tiene, debería dar señales ciertas de que está reuniendo a los mejores expertos para diseñarlo. Si, en cambio, como algunos analistas económicos sospechan, su propuesta pasa por más gasto público inflacionario con emisión monetaria, más controles de precios y de capitales, más impuestos a los sectores productivos y aislamiento internacional, sabemos lo que nos espera.

Por su parte, el presidente Macri y su equipo de gobierno deberían saber que tienen otra enorme responsabilidad. Si no pueden conjurar la situación desatada por la crisis de expectativas, al menos deberán tratar de mitigarla y no agravarla, algo que, en principio, apuestan a lograr con el reemplazo del ministro Dujovne, conocido ayer.

Nadie puede discutir la necesidad de ayudar, en esta coyuntura, a los sectores que menos tienen. La eliminación del IVA sobre los principales productos de la canasta básica de alimentos era una medida que debió haber sido tomada mucho tiempo atrás, al igual que aliviar la carga del impuesto a las ganancias sobre los asalariados. Pero, sin duda, es mucho más difícil adoptar medidas como esas de la noche a la mañana y en el medio de un tembladeral financiero que en situaciones normales, y resulta complejo justificar de dónde saldrán los recursos para paliar el impacto fiscal que tendrían tales decisiones.

El congelamiento del precio de las naftas y el gasoil por noventa días a través de un decreto de necesidad y urgencia y la posibilidad de recurrir a la vieja e intimidatoria ley de abastecimiento -tildada de inconstitucional por muchos hombres del derecho- para asegurar su cumplimiento traen malos recuerdos y van en sentido contrario a la necesidad de garantizar reglas de juego previsibles, sostenidas en la defensa de la libertad de comercio y del derecho de propiedad, esenciales para el aliento de las inversiones y la creación de empleos. Es de esperar que el Gobierno dé marcha atrás con este decreto y convoque a los integrantes de la cadena de valor en la producción y venta de hidrocarburos, para encontrar una alternativa equitativa que contemple un adecuado equilibrio entre los derechos de las empresas del sector y los derechos de los consumidores.

El intento del Gobierno de atenuar las alzas en los precios y la necesidad de dar respuesta a quienes en las urnas votaron con el bolsillo es entendible. Pero esa actitud no puede dar lugar a una desesperación que opaque aún más el clima de negocios y desfavorezca las inversiones en sectores estratégicos de la economía.