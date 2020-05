Adoctrinamiento disfrazado de educación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de mayo de 2020

El reparto de textos escolares entre aquellos estudiantes que no pueden acceder a clases virtuales durante la cuarentena no admite objeciones. Hacer que la educación llegue hasta los puntos más alejados del país no se discute: es un derecho de los estudiantes y de sus familias, y una obligación del Estado. Pero aprovechar esa situación para filtrar a través de tales textos adoctrinamiento político es absolutamente repudiable.

Una reciente investigación hecha sobre la base de datos de compras públicas de Poder Ciudadano, vinculadas con el coronavirus y analizadas por LN Data, arrojó que uno de los gastos más abultados del Estado nacional -406 millones de pesos entre marzo y abril últimos- fue destinado a la impresión de 18 millones de cuadernillos para alumnos de escuelas estatales.

Ese material "didáctico" se entregó, sobre todo, en barrios carenciados de centros urbanos del país. Pero no se trata de un texto meramente académico y mucho menos inocente. Junto con diversas temáticas vinculadas con las áreas de enseñanza, se incorporaron textos y actividades con claro sentido ideológico y partidario.

Por ejemplo, a los alumnos de 2° y 3° grados se les pide que lean una nota del diario Página 12 en la que se destaca un proyecto de ley de la legisladora porteña Lucía Cámpora (sobrina nieta del expresidente y miembro de la agrupación juvenil La Cámpora) por el que se exige a empresas de transporte garantizar el uso de determinados dispositivos para los trabajadores.

A los escolares de 4° y 5° grados se les indica leer un decreto del presidente Alberto Fernández, referido al sector privado y el goce de haberes, mientras que a los más grandes se les muestra una nota del diario Clarín sobre una decisión judicial que ordena al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta restablecer la provisión de insumos médicos a trabajadores de la salud. Los alumnos de 6° y 7° grados se encontraron, además, con un texto del diario La Unión , de Lomas de Zamora, que enumera una serie de obras públicas dispuestas por el gobierno nacional con motivo de la pandemia, que incluye declaraciones del ministro del área, Gabriel Katopodis.

En el último envío del corriente mes, seis millones de estudiantes recibieron en sus cuadernillos un mensaje del Presidente. Al resto del material se le sumó otro del ministro de Educación, Nicolás Trotta, sobre la presencia del Estado para garantizar la educación en la Argentina.

Varias cuestiones se pueden decir de esta tan indeseable como habitual práctica de casi todos los gobiernos peronistas. La primera es que resulta un oxímoron hablar de "un Estado presente". Un Estado que no está presente no es un Estado. Y, además, un Estado no es propiedad de un partido o de un frente político, como históricamente ha querido mostrar el justicialismo en sus distintas épocas y vertientes.

Lamentablemente, esa práctica no es novedosa. En 2012, La Cámpora publicó en su página web, como un hecho destacable, haber participado de la inauguración de un jardín de infantes en un barrio de Córdoba, donde entregó remeras partidarias a los chicos bajo la consigna "lograr que la política liderada por Cristina Fernández de Kirchner llegue a cada uno de los barrios que más lo necesitan". Aquel acto fue presidido por el secretario general de La Cámpora y hoy ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, acompañado por el entonces diputado y hoy ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Cuando faltaba poco para los comicios de 2015, la cartera de Desarrollo Social, entonces a cargo de Alicia Kirchner, repartió entre alumnos de 4 y 5 años unos polémicos cuadernillos donde aparecía la entonces presidenta Cristina Kirchner como representante del Estado, dejando de lado a los poderes Legislativo y Judicial, mientras desde el programa de televisión Paka Paka se hacía una parodia de Domingo Faustino Sarmiento.

A poco de haber asumido el gobierno de Cambiemos, la subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, la hoy fallecida Marina Carbajal, encontró en su despacho una foto enmarcada de dos niñas vestidas con remeras de La Cámpora, que llevaban un cartel de " Clarín miente", y numerosas láminas utilizadas en las escuelas para caracterizar aviesamente determinados períodos históricos, además de un juego de la oca con consignas kirchneristas.

Yendo más lejos en el tiempo, se puede apreciar cómo en 1949 el peronismo se jactaba de repartir material con frases como "Eva me ama" y "Perón nos ama" entre los estudiantes del nivel primario, a quienes se obligaba a leer La razón de mi vida , una autobiografía de la segunda esposa del entonces presidente Perón.

No han perdido el tiempo ni las mañas las actuales autoridades. Utilizar bibliografía escolar para aleccionar a quienes el Estado tiene la obligación de educar resulta hoy triplemente grave: por el deleznable hecho en sí del adoctrinamiento, por asignar para ello recursos del Estado y por aprovechar la profunda crisis sanitaria para volver a poner descaradamente en práctica tan perversa estrategia.