MONTEVIDEO.- La búsqueda de Valentina Cancela tuvo un final trágico, confirmatorio de la grave situación que atraviesa el país en violencia de género. Un nuevo femicidio de una adolescente de 17 años perpetrado por un chiquilín de su misma edad, que ha resultado ser el femicida más joven desde que se tiene registro de estos crímenes aberrantes.

Con el llamado diario del lunes, se pueden apreciar desaciertos que hubieran evitado la tragedia. La chica había denunciado tres veces a su exnovio, al que se le había indicado restricción de acercamiento, pero no se le impuso tobillera. Los mecanismos de control no resultaron eficaces . “Al principio se mostraba galante”, declaró la madre de la víctima acerca del femicida.

A esta altura, nos debemos como sociedad un debate profundo para combatir este flagelo. No creemos que el tema pase por ampulosos discursos contra el heteropatriarcado o ridículas modificaciones al lenguaje para hacerlo no sexista. Estas tragedias no se evitan obligando a terminar los sustantivos genéricos con “e”. Tampoco destinando recursos humanos y materiales del Estado a redactar y divulgar manuales de lenguaje inclusivo. Mientras funcionarios bien remunerados por el Estado pierden tiempo en estas frivolidades, el equipo de gestión de un liceo del departamento de Maldonado no fue capaz de evitar la muerte de una alumna, víctima de un violento sobre quien incluso estaba alertada la Fiscalía.

La educación, la salud y la seguridad pública deben convertirse en ejes centrales de control y prevención.

Son tiempos en los que hablar de valores morales parece anticuado, propio de mentalidades añosas. Sin embargo, no hay otra manera de parar esta compulsión prepotente, que termina decantando en crímenes tan trágicos como el que hoy lamentamos .

