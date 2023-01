Año de copas vacías

escuchar

Es el primer domingo de 2023 ya recuperados de los festejos por dejar atrás 2022, con el arbolito y los adornos bien guardados, y quizás con algún regalo pendiente de cambio porque nunca falta el pariente que no tiene ojo para pegarle al talle. O nos ven más flacos, lo que nos ilusiona, o más rellenitos, lo que nos deprime. Qué sabios aquellos Papá Noel y Reyes Magos que repartieron medias: no hay posibilidad de equivocación porque sirven para varios talles.

Este es un año para estar lo más sobrios posibles y no distraernos frente a políticas públicas de salud sexual como la bonaerense de gel íntimo “Haceme Tuyo”, la pedagógica nacional con penes de madera para que las criaturas entiendan cómo colocar correctamente un preservativo, y menos aún dejarnos caer en la tentación de hacernos todos peronistas porque, según la actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en ese colectivo político siempre se “ama”.

Estamos en tiempo de descuento para celebrar el primer año de la “guerra a la inflación” del presidente Alberto Fernández, con resultados parecidos a los de Putin en Ucrania: creía que era un paseo arrasador de pocos meses y ya no sabe siquiera cuál es la verdad de la contienda. Es cierto que Putin no tiene un “superministro” de Economía para resolver las dificultades como Sergio Massa que cerró el año con una inflación interanual estimada entre 95% y 97,4% exitosamente más alta que en los días de Martín Guzmán (la inflación de 2021 fue de apenas 50,9%). Tenía razón Cristina Kirchner en considerar que Guzmán no era el indicado para manejar la económica nacional y popular.

No será bisiesto, pero será un año inolvidable. Ya arranca con el intento de iniciarle un juicio político a la Corte por el hecho de que sus señorías comenzaron a confirmar fallos de corruptos que creían que podían ser impunes por siempre. Los honestos no transitan por los tribunales, pero para el kirchnerismo ser decente es un defecto, no una virtud. Y le seguirá un extenso cronograma electoral que nos dejará a las puertas de 2024 más que exhaustos. Por ese motivo, es que los ciudadanos deben estar sobrios y evitar el reto de Luis D’Elía a Juan Grabois por sus actitudes pendencieras. “Aflojá con la ginebra en ayunas”, le aconsejó un piquetero al otro que, aunque son kirchneristas, no andan por estas horas por los mismos senderos. Querido lector guarde las bebidas espirituosas para el 25 de diciembre; no festeje por adelantado: 2023 le puede dar más disgustos políticos de los que usted pueda imaginar.