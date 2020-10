Apuestas online: nuevo apoyo a una nefasta adicción

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de octubre de 2020 • 00:00

Resulta tan lamentable como peligroso que con un fin meramente recaudatorio se siga promoviendo el acceso a perniciosos juegos de azar

Hace pocos días, en la Legislatura porteña, con el apoyo de sus aliados de la Coalición Cívica-ARI y de Confianza Pública, el oficialismo modificó la ley que fija las reglas para el juego online en la ciudad y habilitó la explotación de apuestas virtuales a empresas de juego presencial, hasta ahora impedidas, permitiendo el ingreso bajo esa modalidad de juego al Hipódromo de Palermo y al Casino Flotante de Puerto Madero. Si algo ha tenido de inesperado esta cuarentena es que no hayamos vuelto a ver la desbordante cantidad de asistentes agolpándose para ingresar en estos diabólicos enclaves de adicción que se pretende disfrazar de esparcimiento.

Con 27 votos afirmativos de Vamos Juntos y del lavagnismo, 25 abstenciones del Frente de Todos y de la Unión Cívica Radical (UCR) y cinco votos en contra de la Izquierda y Generación para un Encuentro Nacional (GEN), fue ratificada una resolución de Lotería de la Ciudad respecto de la normativa que dispone los juegos online.

El oficialismo porteño aprobó también la inclusión de una cláusula de "ficha limpia", que prohíbe el otorgamiento de licencias a personas sobre las que pese un procesamiento firme o una elevación a juicio oral por delitos vinculados a la trata de personas, lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo; los comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción, y aquellos condenados por delitos contra la administración pública.

La incorporación de un inciso en ese sentido en la resolución de la Lotería de la Ciudad y en la ley fue una exigencia de las fuerzas de Elisa Carrió y Graciela Ocaña por entender que con esa cláusula se puede bloquear el eventual desembarco en el negocio del juego online de Cristóbal López, procesado por lavado de dinero.

En rigor, el sistema de apuestas online aprobado por ley en 2018 aún no comenzó a operar en la ciudad de Buenos Aires, algo que podría ocurrir en el último trimestre de este año. Previamente, comenzarían a entregarse los permisos que ya fueron pedidos por al menos seis empresas para la explotación de ese tipo de apuestas, a través de las cuales el gobierno de la ciudad pretende recaudar unos 500 millones de pesos por año en impuestos.

La Iglesia criticó con dureza y con mucha razón la modificación de la ley por considerar que tendrá "consecuencias nefastas para la sociedad, en especial para los más pobres". Entre sus principales preocupaciones, que compartimos desde estas columnas, se encuentra el impacto de esta medida en los sectores más vulnerables que recurran, por ejemplo, a ver las apuestas por celular en un desesperado afán por solucionar mágicamente su situación económica y social.

En la declaración titulada "Cada casa puede ser un casino en el AMBA", el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, y sus obispos auxiliares, rechazaron la justificación para su legalización en que "este negocio se da en la clandestinidad" y en su aprovechamiento como "recurso recaudatorio", porque "nada justifica la insospechable proyección de una actividad que solo invita a un círculo vicioso".

La búsqueda de dinero fácil lleva a muchos seres humanos a hacer del juego, más que una forma de vida, una obsesión que deriva en enfermedad. En épocas de tecnologías digitales, este problema se globaliza y se viraliza particularmente entre los más jóvenes. La Iglesia ha advertido ya que "la modalidad del juego en línea permite el fácil acceso desde la casa, la oficina, la escuela o la plaza: solo es necesario la conectividad desde cualquier dispositivo". Añadió a esto el peligro cierto de que los jugadores queden en el anonimato y resulte muy difícil controlar el ingreso de menores de edad al sistema de juego. Hay países en los que se debe verificar la identidad con identificadores de huellas, reconocimiento facial o firma electrónica para jugar online, reduciendo las probabilidades de involucramiento de menores.

No sin una cuota de perversidad a la hora de legislar, pareciera que con el fin de simultáneamente lavar eventuales culpas los legisladores porteños también aprobaron una ley de prevención de ludopatía, que contempla un paquete de medidas para la atención integral de las personas que juegan compulsivamente y para la concientización sobre el daño que ocasiona esa adicción. Promover el juego, por un lado, y paralelamente alentar supuestas medidas paliativas para combatir la ludopatía resulta un verdadero contrasentido que la Iglesia criticó también con dureza.

En tiempos de tantas carencias, no menos grave resulta incurrir en altos costos en publicidad de una actividad que demanda luego ingentes gastos en recursos sanitarios, claramente evitables si no existiera una oferta tan amplia y variada de juegos de azar. No es posible cuantificar monetariamente el valor de tantas vidas y familias destruidas por los efectos de una creciente ludopatía instalada en la sociedad.

Para romper con la adicción, los especialistas recomiendan que medie un tiempo entre la apuesta y la respuesta, circunstancia imposible de cumplir en el caso del juego online. Con el auge de la electrónica, los juegos de azar se han vestido de espectacularidad y magnificencia, pues mediante luces, sonidos y música propia atraen a sus clientes. Este entorno mágico y la supuesta promesa de la máquina de dar en algún momento la gran ganancia potencian más peligrosamente aún la adicción. La relación jugador-máquina termina creando una fatal dependencia.

Frente a la actual situación en la que los índices de pobreza han aumentado en forma alarmante, las familias de clases baja y media asisten a comedores para alimentarse y se cierran innumerables fuentes de trabajo. En lugar de promover el juego en cualquiera de sus formas habría que atenuar y disminuir la participación en estas tan falsas como perniciosas promesas de esparcimiento y advertir sobre los riesgos de adicción y desorden a los cuales puede llevar la quimérica ilusión del dinero fácil.

El juego, en cualquiera de sus formas, empobrece la economía, la salud y la mentalidad de una sociedad, y países del norte de Europa, por caso, ya lo han prohibido.

La Argentina debería comenzar a debatir la erradicación del juego, que es una esperanza irracional y azarosa que conlleva para muchas personas la idea de que no se hace fortuna trabajando y de que hay que apostarlo todo al golpe de suerte. Cuando menos, debería endurecerse su regulación, pero nunca promoverlo como hasta aquí.

Urge promover políticas públicas que apunten al desarrollo integral de los jóvenes y de la familia para que cada casa no se convierta en un casino, ya que, como bien señaló la Iglesia, la pasión del juego conlleva una grave y dolorosa servidumbre.

