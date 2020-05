Aun en cuarentena crece el narcotráfico en Santa Fe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2020

El drama del narcotráfico en Santa Fe es de una gravedad enorme. Expande su poder a través de la combinación letal entre dinero y violencia, creciendo de forma permanente. Atraviesa todas las crisis, incluso hasta la parálisis provocada por la pandemia por coronavirus.

Una organización criminal como la banda Los Monos, en alianza con sectores de la fuerza de seguridad santafesina, desafía por primera vez al propio Estado con una violencia extrema, capaz de generar conmoción social, dejando en evidencia tanto una profunda precariedad del sistema como la ineficiencia de muchos funcionarios a la hora de enfrentar ese tipo de criminalidad.

Quien aparece al tope de la lista de esos hombres públicos, exhibiendo una abrumadora ineficacia de gestión, es quien paradójicamente lidera los equipos que deberían intentar poner freno al enorme desafío que impone la criminalidad asociada con el narcotráfico y con la peor parte de la política. Se trata del ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, quien no se comporta ni con la seriedad ni el conocimiento práctico que demanda la atención de esta grave crisis. A ello hay que sumar los desencuentros políticos con el gobernador Omar Perotti, a quien Sain acusa en privado de faltar al acuerdo por el cual su gestión iba a tener más libertades a la hora de atacar la connivencia entre narcotráfico y política en el distrito. Perotti ya no aparece tan crítico de algunos dirigentes a los que Sain prefiere conservar en la mira.

¿Por qué no termina ese vínculo entre un gobernador y un ministro en permanente conflicto? Hay quienes, conocedores del paño provincial, sostienen que no le resultaría nada fácil a Perotti deshacerse de Sain. Este último goza actualmente de licencia sin goce de haberes como director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Si Sain volviera a ese puesto, debería investigar precisamente a algunos de los que hoy comparten su gestión. Y todo indica que cuenta con información comprometedora que incomodaría a más de un funcionario del gobierno provincial.

El polémico ministro es oriundo de la provincia de Buenos Aires, fue interventor en la Policía de Seguridad Aeroportuaria y diputado provincial, y tiene una extensa carrera académica. Pero no logra salir de un laberinto teórico y provocador de permanente polémica.

Unos días después de asumir, prometió que no iba a hablar más con los medios, acusándolos de dar solo malas noticias. Poco después, en un canal televisivo de Buenos Aires, lanzó una frase que desató fuertes repudios: "Si me quedo en Santa Fe me cagan a tiros. La sociedad rosarina cree que vive en un cantón suizo", desgranó ante las críticas a su gestión por el incremento de una inseguridad cuyos índices no han bajado ni aun durante la cuarentena. Su respuesta ante los cuestionamientos fue otra vez desafiante: "Es gente hipócrita: quiere la policía sueca, pero está dispuesta a pagar por la policía congoleña".

Sain calificó a los repatriados que habían viajado al exterior de "chetos" y cuestionó al gobierno nacional por efectuar los tests a esas personas. Tenemos pocos kits y los dedicamos a la clase alta", escribió en Twitter.

Luego de que fue asesinado el exfutbolista Tomás Carlovich durante un robo, Sain decidió plegarse al homenaje, al manifestar públicamente su "tristeza enorme por la partida". La indignación que despertó en redes sociales fue apabullante. Los diputados de Juntos por el Cambio le pidieron al gobernador la renuncia de Sain, quien además había mantenido unos días antes una fuerte discusión con el jefe de la policía, Víctor Sarnaglia.

El gobernador anunció reformas de los sistemas de seguridad y policial, que diseñó Sain. Será complicado para el gobierno buscar acuerdos con un ministro que está en estado de tensión permanente. Pero también ha trascendido que no habría mucho apuro en la gobernación por acelerar esos cambios.

La expansión de las bandas incluye un uso cada vez más desenfrenado de la violencia armada, que deja víctimas inocentes por fuera del universo narco. El 19 del corriente mes, un grupo de sicarios descargó 52 balas para matar a un supuesto miembro de una organización enemiga.

La guerra narco en Rosario estalló durante la última década, cuando con su inacción el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner se subestimó este flagelo, que dejó 1300 muertos tan solo en esa ciudad en los últimos ocho años.

Perotti llegó al poder después de tres intentos socialistas fallidos de encarar un combate decidido contra el narcotráfico. En todo su recorrido proselitista, la seguridad fue eje de sus discursos. Pero cuando ganó las elecciones resultó que no tenía un plan para atacar este gravísimo problema, con un alto nivel de corrupción en las fuerzas de seguridad. Fue entonces cuando convocó a Sain. Lejos están de haberse alcanzado resultados concretos.

La urgencia y la gravedad de la situación amerita que se superen las internas y se tomen las decisiones cuya postergación no ha hecho más que facilitar el avance narco. Demasiadas vidas se han perdido. Y los responsables tienen nombre y apellido.