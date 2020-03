Belleza e higiene sin plásticos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de marzo de 2020

En griego "plastikos" significa moldeable, una propiedad intrínseca de algunos materiales naturales, como el carey, que luego se extendió mediante modificaciones químicas al desarrollo de muchos otros. En los últimos cien años, compuestos sintéticos y semisintéticos se han sumado a los orgánicos para dar vida a la enorme variedad de plásticos modernos cuya extendida aplicación no cesa. En la Argentina, el 45% se destina a envases y embalajes.

Días atrás, abordábamos desde estas columnas el tema de los océanos como vertederos de toneladas de plásticos altamente contaminantes para los seres vivos. Bolsas, envases, residuos plásticos de todo tipo que llegan al agua y se degradan muy lenta y progresivamente hasta fragmentarse en trozos de menos de 5 milímetros, indetectables a la vista, que la fauna marina, importante eslabón de la cadena alimentaria, ingerirá, poniendo luego en riesgo la salud ictícola y la humana. En 2018, informes de la Universidad Nacional de La Plata y del Conicet reportaron por primera vez microplásticos en el tubo digestivo de surubíes, sábalos, pejerreyes, carpas y otra amplia variedad de peces en las costas del Río de la Plata. Un estudio de las Universidades de Georgia y California concluyó que la Argentina ocupa el puesto 28 entre los países que más contaminan mares con plásticos. Más recientemente, se reportaron también microplásticos en ostras y almejas del Pacífico, animales filtradores, alterando preocupantemente la cadena alimentaria en uno de sus primeros eslabones. En San Clemente del Tuyú, ingresó en el Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino para su recuperación el tercer ejemplar de tortuga del año 2019, atrapada en la red de un pescador. Defecó bolsas de nylon, hilos y plásticos duros; esto es, un equivalente a 26 sorbetes plásticos, que les dan una falsa sensación de saciedad y las debilitan.

Con la colaboración de instituciones y voluntarios, se concretó el cuarto Censo Provincial de Basura Costera, realizado entre septiembre y octubre pasados en un área de 88 hectáreas, a partir de la preocupación por las tortugas marinas amenazadas. Convertido en un termómetro que da visibilidad a una triste realidad, ese censo reportó que más del 80% de los residuos encontrados son plásticos; el 3,8%, vidrios; el 3,6%, papel y cartón; el 2%, metales, y el 7,2%, otros.

Muchas veces no tomamos conciencia sobre distintos impactos. Por ejemplo, en el lavado, muchas prendas desprenden fibras sintéticas hechas a partir de plástico que viajan desde el lavarropas hasta contaminar las aguas.

Ocuparse del tratamiento de los residuos plásticos sólidos para que no lleguen al agua u organizar campañas de limpieza para retirar aquellos más grandes de las costas, por ejemplo, no basta. Afortunadamente, movimientos "zero o low waste", que persiguen reducir o eliminar los desperdicios, suman adeptos.

Como sociedad seguimos sin tomar conciencia del devastador efecto de esta contaminación y apenas comenzamos a ocuparnos de restringir el uso de plásticos de un solo uso como las pajitas, mientras la llamada ley de envases aguarda ser tratada. En el caso de los microplásticos, el verdadero impacto de las sustancias tóxicas que liberan aún no se conoce y, además, no existe tecnología para erradicarlos, aunque se trabaja en el desarrollo de bacterias capaces de degradarlos.

Además de todo aquel veneno tóxico que los seres vivos ingerimos, las más de las veces sin conciencia alguna por falta de información y también de adecuados etiquetados, nuestro cuerpo se contamina también con los químicos que absorbemos; por ejemplo, a través de productos de higiene personal o cosméticos que ingresan por la piel, nuestro órgano más extendido y permeable. ¿Cómo imaginar que en ellos intencionalmente se añada plástico con diversos fines por sus propiedades exfoliantes, abrasivas o de revestimiento?

Veintidós reconocidas ONG han insistido en que el Congreso de la Nación "avance en la prohibición de cosméticos y artículos de higiene personal que contengan microplásticos agregados intencionalmente".

Tal es el caso de pastas de dientes, exfoliantes, geles de ducha, detergentes, protectores solares, productos de limpieza, entre otros.

La norma propuesta persigue prohibir la producción, importación y comercialización de estos productos, incluidos también los de uso odontológico, a partir del año 2021, proponiendo un período de transición para fabricantes y comercializadoras, que han de comenzar a utilizar sustitutos para evitar ser sancionados. En Estados Unidos, Francia y Suecia ya rigen normas similares.

De los 9 millones de toneladas métricas de plásticos una tonelada métrica equivale a un metro cúbico de agua dulce que se vierten año tras año en los océanos, se estima que un millón correspondería a microplásticos.

Es indispensable tomar medidas y diseñar políticas sancionando las leyes necesarias para defender los ecosistemas que ponen en tan serio riesgo la vida del planeta. Urge que cada uno asuma el compromiso de modificar los propios hábitos usando menos plástico en nuestra vida cotidiana. No debemos demorarnos.

