Bioética fiscal: un protocolo de privilegios

Don Manuel Belgrano donó los 40.000 pesos fuertes dispuestos por la Asamblea del Año XIII como premio por las batallas de Salta y Tucumán a la dotación de cuatro escuelas en el norte argentino. Cuando falleció, hace 200 años, se pagaron los honorarios a su médico con un reloj de bolsillo, que era su única fortuna.

Doña Cristina Kirchner, su admiradora incondicional, no deja una moneda ni un reloj sobre la mesa. Hasta 2016, percibía dos pensiones graciables, correspondientes a los expresidentes: la suya (con el adicional de un 40% "por residir en zona austral") y la de su exmarido. Como la duplicación fue declarada incompatible, no le tembló el pulso para demandar a la Nación argentina, que ella dice honrar, para cobrar las dos, reclamando retroactivos, intereses y lo retenido por impuesto a las ganancias. La inversa al impuesto a la riqueza.

¿Belgrano o Cristina? De ese dilema ético dependerá la viabilidad de la Argentina del mañana, luego de la pandemia. Ayer era un dilema ético, mañana será una tragedia bioética.

Esas pensiones no cambiarán la situación fiscal del país, pero es un caso paradigmático y explica por qué el país está "fundido". El ministro de Economía, Martín Guzmán, lo dijo clarito semanas atrás: "Hoy la Argentina no puede pagar nada". ¿Qué quiso decir con "no pagar nada"? ¿Cuál es su protocolo de bioética fiscal? ¿Belgrano o Cristina?

Mucho antes de la pandemia, la Argentina ya se encontraba con déficit fiscal pues, a diferencia de los vecinos, recargó su mochila con gastos desmesurados. Tan pronto se descorre el velo de cualquier organismo estatal, se encuentran organigramas patéticos, que revelan, con vocabulario redundante, su colonización por los trapicheos de la política partidaria.

En ocasión del escándalo por la compra de los fideos, tomó estado público una pequeñísima parte del gigantesco Ministerio de Desarrollo Social. En ese remezón, la sociedad se enteró de la existencia de un coordinador de Abordaje Territorial, otro coordinador de Depósito Metropolitano, más una directora de Emergencias, más otro director de Gestión y Asistencia Urgente, confundible con el director de Ayudas Emergentes o el coordinador de Gestión de Ayudas Urgentes o con la directora de Asistencia Crítica. Además de una coordinadora de Asistencia Técnica Directa, un director nacional de Articulación Social y un todoterreno director de Asistencia para Situaciones Especiales. Como se supo, cada feudo fue cooptado por intendentes y punteros del conurbano, para dirigir compras y priorizar ayudas conforme a sus intereses políticos.

Esas nomenclaturas con vocación solidaria, cuando son multitud, provocan lo contrario a lo que pregonan. Los coordinadores y directores redundantes hacen una importante contribución al desempleo de otros coordinadores y directores del sector privado. Cuanta más gente tenga que vivir de subsidios, más crecerá ese ministerio para dar más ayudas urgentes y emergentes.

Un caso paradigmático es el Instituto del Cine (Incaa), cuyo director, Luis Puenzo, propone gravar a Netflix para cubrir la caída de ingresos por el cierre de los cines. Solo la mitad de su presupuesto se destina a fomentar el cine; la otra mitad, a gastos operativos. En 2006, tenía 376 empleados, y ahora, casi el doble. ¿Y si sus recursos se distribuyeran en otra proporción? ¿O se habrá ahora invertido: primero, gastos operativos, y lo que reste, para fomento del cine? ¿Cómo hacen los talleres de arte, las escuelas de danza, los teatros independientes para abonar alquileres, deudas y sueldos? ¿Pueden recurrir a un impuesto especial para evitar la crisis que los liquida de raíz? ¿Y cuánto apoyo podrían recibir del Estado si las finanzas públicas no dieran prioridad a sus "gastos operativos"?

¿Y el aumento de sueldos dispuesto por Sergio Massa y Cristina Kirchner para el personal parlamentario que asiste al trabajo durante la pandemia mientras en el sector privado los salarios se reducen? Claramente, ambos privilegian su propio interés, beneficiando a quienes tienen cerca para caer simpáticos.

Karl Marx, que se equivocó en tantas cosas, introdujo una visión realista en las ciencias sociales, que -para contrariarlo- podría aplicarse en este caso: en nuestro país, el Estado es el mayor redistribuidor de riqueza, pero no a favor de los poderosos, como decía el filósofo alemán, sino de quienes acceden al Estado para disponer de cargos y favores y así? convertirse en poderosos.

En la Argentina, la pandemia ha acelerado algo que hubiese ocurrido de todas formas, con mayor lentitud. Mientras el protocolo bioético fiscal privilegie pensiones presidenciales (a título de ejemplo) y organigramas patéticos en desmedro de quienes viven sin paraguas estatal, el cuerpo social no tiene otro futuro que la asfixia.

El presidente Alberto Fernández nunca quiso develar su programa económico. Con un plan que privilegiase la inversión y la productividad, el canje de deuda sería un tema menor ante un horizonte de crecimiento, aun luego del virus. Habría respiradores para todos, hasta su total recuperación. Un país donde no sobraría nadie, como suele expresar el primer magistrado. Pero ese plan que nunca fue implicaría afectar organigramas patéticos y pensiones privilegiadas (dicho en forma figurada), pues no habrá supervivencia si no se equilibran las cargas. El sector privado necesita respirar, durante la pandemia y después de ella, para sacar el país adelante.

Hasta que el Instituto Patria no resuelva lo contrario, el protocolo adoptará el axioma de Guzmán: "No hay plata para pagar nada", pues la plata deberá aplicarse a las pensiones de privilegio y a los organigramas patéticos. Y si aún no cierran las cuentas, habrá que incumplir las deudas, crear impuestos especiales, estrangular al campo y emitir sin respaldo. Pues son la prioridad del kirchnerismo: allí está la base de su poder. Cristina y no Belgrano.

Ese protocolo bioético ya fue ensayado años atrás. Cuando la caída de las commodities provocó una crisis fiscal, la expresidenta dispuso el mismo destino para los respiradores de entonces. Y así, entre Amado Boudou y Axel Kicillof sustrajeron al sector privado todos los recursos imaginables para satisfacerla: confiscación de fondos de pensión y de YPF, frustradas retenciones móviles, más deuda externa e interna, mayores impuestos y mayor emisión monetaria.

Como en aquella época, el Gobierno ahora opta por apropiarse de lo que encuentra a mano con el argumento de la pandemia: ahorros de bonistas; ahorros de "ricos" (impuesto a grandes fortunas); capital de las empresas (fin del ajuste por inflación), ingresos del campo (dólar ficticio y retenciones), haberes de jubilados (reducción del ajuste) y hasta la pobreza de los pobres (la inflación, como siempre). Manotazos que no son para la emergencia, sino para financiar la decadencia.

Es el cuento de nunca acabar. Ninguna deuda será jamás "sustentable" si depende de una economía que no lo es -ni lo será- por decisión política. Para serlo, se necesita generar un flujo de ingresos que equilibre las cuentas; no medidas excepcionales que, además de no proveer un flujo, ahuyentan inversiones, única llave para un futuro viable. Aunque suene paradojal, acordar con los bonistas nos obligaría a diseñar el programa omitido, recuperando confianza, crédito y depósitos.

En países vecinos, se administraron los recursos con mayor sensatez y, en esta crisis, ninguno tiene la pobreza de la Argentina, el más rico de todos. Desprovista de reservas, carente de crédito, sin moneda y teniendo solo la emisión como alternativa, se insiste en un protocolo bioético que utiliza a los héroes del Estado (médicos, enfermeras, camilleros, seguridad) como pantalla de privilegios. Que son las pensiones excepcionales (en sentido simbólico) y los patéticos organigramas.

Compárese con la República del Perú, que ha colocado un bono por 3000 millones de dólares a una tasa del 4%, en pleno coronavirus. El impuesto a las grandes fortunas, impulsado por la pretendiente a las dos pensiones, intenta recaudar esa misma cifra, pero al costo mayor de anunciar urbi et orbi que, en la Argentina, quien ahorra e invierte pierde. Siempre habrá una emergencia para sacar el respirador a quienes pagan sueldos, declaran sus bienes y tienen capital a riesgo.

Mientras el Gobierno se rehúse a adoptar un plan económico que genere confianza, para distribuir los respiradores disponibles con visión de estadista, la falta de oxígeno liquidará al sector privado primero y al sector público después. Aunque se repudie la deuda externa y se aumenten los impuestos. Mientras se alabe a Belgrano, pero se aplique el protocolo de Cristina.