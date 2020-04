Coronavirus: Una vida perdida no se recupera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020

Hemos transitado más de un mes de aislamiento social, restricción cuyo fin fue atemperar los efectos de una crisis sanitaria inminente que demandaba aplanar la curva de propagación del virus Covid-19 para así salvar más vidas.

A través del Catálogo de Derechos y Servicios Esenciales, una herramienta diseñada en este escenario por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, se difunde la oferta de servicios autorizados a prestarse, así como las regulaciones y cambios más importantes en el abordaje de la emergencia.

En este complicado escenario, Juan Carlos Escobar, coordinador de Salud de la Adolescencia, del Ministerio de Salud, justificó una "salvedad" a las restricciones inicialmente impuestas, al confirmar que la interrupción legal del embarazo (ILE) está dentro de los "servicios esenciales" de salud.

Sabemos que mientras dure la cuarentena diversas cuestiones ligadas a la salud han entrado en un compás de espera, no así las prácticas de ILE, que se han fijado como excepción. Sin embargo, las cirugías que no son urgentes deben esperar, al igual que muchos tratamientos o controles de rutina, porque nuestros equipos médicos están casi absolutamente abocados a lidiar con la pandemia.

"Una vida que se pierde no se recupera", afirmaba con acierto el presidente Alberto Fernández. Pero no queda claro en qué funda su contradictoria decisión cuando autoriza que las mismas instituciones a las que llegan casos susceptibles de estar contagiados para ser tratados reciban a embarazadas para que se les practique un aborto, aun cuando sus vidas no estén en peligro y por lo tanto no sean estos justificables.

La pandemia nos plantea la necesidad de unirnos para asumir cohesionada y coordinadamente el desafío que enfrentamos. No hay lugar para las divisiones que insisten en pretender instalar con temas como este quienes gobiernan. Tampoco hay espacio para distracciones cuando, contradiciendo la importancia asignada al valor de la vida, se cuelan subrepticiamente decisiones en distintos terrenos que nuestro Congreso no ha convalidado. Hoy, como siempre, debemos defender todas las vidas.