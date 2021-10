Corrupción sin castigo

La obra inmortal Crimen y castigo, de Fiódor Dostoyevski, debería ser rebautizada de haber transcurrido en nuestro país, donde solo el 0,5% de las causas por corrupción llegan a una condena , según un informe presentado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). No hay razones, fuera de las de la conveniencia política y la impunidad que muchos persiguen, para justificar más demoras en la sanción de leyes largamente reclamadas para enfrentar este flagelo. Urge avanzar con las que proclamen la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en la función pública, la ficha limpia, la efectiva instrumentación de la inversión de la carga de la prueba que aplique a funcionarios públicos tanto como a sindicalistas por cuanto manejan fondos públicos, para comenzar a cerrar las puertas a tanta impunidad rampante, de una vez por todas.

La corrupción es una de las formas más viles de la delincuencia y tiene un incalculable impacto en la sociedad. La falta de educación, la pobreza, la inseguridad, la marginalidad son hijas directas de la corrupción. Pero el más grave efecto es la nefasta ejemplaridad que sienta en una sociedad golpeada y harta de abusos, con casi un 50% de pobres. El “vale todo” como mensaje es devastador. ¿Cómo hace un padre para transmitirles a sus hijos el valor del trabajo cuando esos chicos ven a los funcionarios de distintos gobiernos llevando vidas fastuosas, rodeados de lujos y opulencia que no se condicen con sus salarios ni herencias y solo se explican a través de años de corrupción impune? Sobran los tristemente burdos y descarados ejemplos de injustificables trenes de vida que exhiben funcionarios de todos los niveles y partidos, muchos de los cuales tienen, además, el caradurismo de salir a denostar el valor del esfuerzo y el mérito del que claramente carecen.

Ese escandaloso 0,5% implica que solo una de cada 200 causas iniciadas recibe condena. No es menor, tampoco, que se limite a considerar el casi ínfimo universo de hechos de corrupción efectivamente denunciados penalmente, que no son desestimados y que llegan a derivar en una causa judicial. De ese minúsculo grupo, que ya deja afuera una enorme madeja de retornos, coimas, sobreprecios y excepciones varias, surgen los escasísimos condenados, que en su gran mayoría solo reciben módicas sanciones pour la galerie, sin proporcionalidad alguna con los delitos cometidos. Algunos pocos años o meses de prisión, casi invariablemente en suspenso, cuando no una probation o una multa, o alguna inhabilitación a ocupar cargos públicos generalmente incumplida, pero no mucho más que eso, garantizarán la libertad y el disfrute de los gigantescos frutos del árbol de la corrupción a muchos, herederos incluidos.

Según Transparencia Internacional, la corrupción está socavando las bases de los sistemas judiciales del mundo, negando a los ciudadanos el acceso a la justicia y el respeto al derecho humano básico a un juicio imparcial y justo o incluso a un juicio. Un informe global de la corrupción, titulado “Corrupción en sistemas judiciales”, ya señalaba: “El deterioro de estándares internacionales se evidencia en países como la Argentina y Rusia, donde los poderes políticos han aumentado su influencia sobre el proceso judicial en años recientes. Y para los jueces que se resisten a ser comprometidos la represalia política puede ser expedita y severa. Los procedimientos injustos o inefectivos para disciplinar y destituir a jueces corruptos pueden terminar usándose en cambio para eliminar a jueces independientes”.

El mensaje es claro y hoy protagonizamos eso que hace más de una década ya se advertía como una cruel y triste realidad. Entre 180 naciones, nuestro país se ubica en el puesto 78º entre los países más corruptos del mundo, según la última edición del ranking de Transparencia Internacional. Entre los países con menor nivel de corrupción se encuentran primeros Dinamarca y Nueva Zelanda, y los siguen Finlandia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Noruega y Luxemburgo; pero también Uruguay y Chile están entre los 25 menos corruptos. Casi cerrando ese listado encontramos a Venezuela.