Dalmasso: un fracaso judicial

El triste caso Dalmasso se extendió por 15 años y ocho meses . En ese lapso dio pie a toda clase de especulaciones, marchas y contramarchas, pruebas y contrapruebas, para concluir que parte de la causa prescribió y que no había elementos para acusar al esposo de la víctima, último sospechado, quien quedó absuelto.

La investigación del homicidio de Nora Dalmasso, acaecido en noviembre de 2006, fue objeto de escandalosas presiones mediáticas, morbosas conjeturas, innecesarias exhibiciones sobre la intimidad de la víctima, alteración de la escena del crimen con decenas de personas ingresando al lugar y una variedad de sospechosos cuyos nombres circularon públicamente, desde el hijo de la víctima, absolutamente inocente, hasta el círculo de amistades, un pintor y el esposo, supuestamente ausente en Punta del Este. Declararon muchos testigos desatando teorías de la más diversa índole.

Entre las especulaciones sobre el móvil del crimen, se habló de un ataque sexual en el marco de la violencia de género y de una supuesta motivación económica en la división de la comunidad de bienes, entre otras. Se presentó incluso una incomprensible contradicción entre un químico que, tras repetir 15 veces la prueba, determinó que existió semen del esposo en el cuerpo de la víctima, resultado corroborado por el FBI, y el último fiscal, que afirma que ese químico no encontró semen ni el FBI avaló tal cosa. No parece razonable que una diferencia semejante no pueda ser esclarecida fehacientemente con las técnicas existentes. Tampoco queda claro si dichas muestras corresponden a una relación previa a la agresión, concomitante o posterior.

El fiscal Julio Rivero, el cuarto en el caso, concluyó que el sexo fue consentido, y que ello descarta la tesis de que el viudo pudiera ser considerado el autor intelectual del homicidio calificado por el vínculo, acusado de haber contratado un sicario para que cometiera el crimen, y en definitiva, al no encontrarse elementos probatorios solo cabe la absolución del esposo, tal como lo dispuso un jurado popular en estos días en los tribunales de Río Cuarto.

No todos los crímenes se resuelven. Muchos permanecen impunes, pero este caso deja un sabor amargo, una sensación de que se ha manipulado por demás un proceso, mancillándose innecesariamente el nombre de la víctima y de sus familiares. La prensa sensacionalista no ha sido ajena a este triste festival mediático montado sobre una tragedia. Los 15 años y fracción a lo largo de los cuales se extendió el juicio y la prescripción acaecida no mejoran la imagen de un Poder Judicial que, al decir de algunos, ha quedado manchado.

La Justicia no puede eludir su responsabilidad. No por no haber podido determinar al autor del crimen, sino por haber permitido este show mediático sin pudor, ventilando el proceso hasta convertirlo en un triste espectáculo. Es responsabilidad tanto de los funcionarios judiciales como de todos los allegados a la investigación de cualquier caso guardar el secreto y actuar prudentemente. Permitir o prestarse al juego de quienes muchas veces de manera interesada apuestan a involucrar a la opinión pública es adentrarse en un ámbito que flaco favor le hace a la sana aplicación de la justicia.