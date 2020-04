Daniel Ortega, ausente sin aviso

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lleva más de treinta días sin aparecer en público en medio de la crisis sanitaria mundial por el Covid-19, lo que ha generado toda clase de especulaciones sobre su vida. La salud del gobernante se maneja como un secreto de Estado. Es el único de los presidentes que no ha salido a dar explicaciones sobre la pandemia. No ha comparecido diariamente, no ha dado cuenta del desarrollo epidemiológico, ni tomado medidas sanitarias, económicas y de seguridad, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde la oposición señalan que se está frente a la situación de un gobernante ausente y no simplemente por el hecho del coronavirus, sino una ausencia permanente en la que Ortega aún ejerce el poder en conjunto con una vicepresidenta omnipotente y omnipresente, su esposa, Rosario Murillo. La presencia continua de la vicepresidenta no ha logrado aminorar los rumores que se propagan en la nación, ni sus palabras de ánimo con las que instó a los ciudadanos a participar de los festivales por Semana Santa han reducido las sospechas internacionales alrededor de la verdadera razón de la reclusión de Ortega.

En plena alerta mundial por la pandemia, el gobierno nicaragüense también ignoró las recomendaciones sanitarias del grupo de expertos de un comité científico multidisciplinario para controlar el virus y frenar la propagación de la enfermedad, que lo instó a cancelar los grandes eventos. Tanto es así que el sitio oficial de Nicaragua está lleno de referencias a ferias, marchas y procesiones religiosas. Las clases se imparten de forma normal en todas las escuelas públicas y en casi todos los colegios privados, así como en universidades, a las que no se les concedió permiso para suspender sus actividades.

En un intento de transmitir tranquilidad en la población, Rosario Murillo dijo que el comandante Ortega estaba pendiente y dando instrucciones conforme a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Hasta ahora el país ha dado cuenta de 11 casos de contagio del coronavirus, uno de ellos sin contacto con contagiados o sin antecedentes de viaje al exterior, por lo que el Ministerio de Salud decretó que había comenzado la transmisión comunitaria.

Sin embargo, las cifras han sido cuestionadas por dos factores: la falta de transparencia del régimen exacerbada por la ausencia de Ortega y el hecho de que los países vecinos registren una cantidad de casos mucho mayor. Considerando que Nicaragua no ha cerrado sus fronteras ni ha impuesto medidas de aislamiento social, recomendadas por las autoridades sanitarias a lo largo del mundo para reducir el número de contagios, no habría razón para justificar una cantidad de casos tan baja.

El régimen de Ortega ha impuesto el miedo y el silencio como regla de autoridad, y los ciudadanos son sospechosos de ser enemigos de la verdad oficial, que no admite el menor atisbo de protesta. Con su ausencia de la vida pública, el mandatario nicaragüense no solo abre dudas sobre su estado de salud, sino que agrava la situación sanitaria y da muestras de su desprecio por un pueblo que alguna vez aseguró proteger.