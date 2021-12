Derecho al domicilio

La información sobre el intento de trasladar a Bordeaux, Francia, a una niña argentina de dos años, identificada como Luna (llamada así para proteger su identidad), conmovió a nuestra sociedad. Hija de Clara Sarraute y de MV (un ciudadano francés), nacida en la Argentina, es fruto del matrimonio que sus padres celebraron también en nuestro país.

Instalados en la Argentina, los padres viajaron a Chile, España y Francia a visitar parientes de ambos en esos países, con el proyecto de llegar a Vietnam juntos para hacer un libro con fotos de ella y textos de él. Luego de un mes y medio en Francia, Clara regresó al país habitual de residencia con su hija, con permiso emitido por el padre para salir de Europa y la idea de reunirse luego con su marido para continuar con el proyecto Vietnam.

Se enteró entonces de que MV había cancelado los pasajes a Vietnam y que pretendía una radicación definitiva de la familia en Bordeaux. Las comunicaciones telefónicas fracasaron; MV se negó a volver a la Argentina e insistió en la radicación en Francia. El 15 de marzo de 2020, inició un pedido de “restitución” de Luna a Francia mediante la invocación de una sustracción internacional por parte de la madre, fundándose en la Convención Internacional de La Haya, que reprime esta figura y dispone que los jueces deben devolver a los menores a la jurisdicción de donde fueron sustraídos. Hasta allí lo sucedido.

El pedido de restitución de MV fue rechazado aquí por la jueza de primera instancia, con dictamen también a favor de la permanencia de la menor en el país por parte del defensor de menores. Apelada la sentencia por el padre, la defensora de menores de Cámara, María Cristina Martínez Córdoba, se pronunció también por el rechazo del pedido de restitución francés, pero la Cámara –con voto de Silvia Bermejo, Mabel de los Santos y Marcela Pérez Pardo– se pronunció sorprendentemente por la admisión del pedido de restitución y determinó que Luna debe ser regresada a Francia.

La lógica desesperación de la madre, que brega para que Luna permanezca en el país, requiere que se abra y resuelva favorablemente un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.

Todo hace pensar que el enfoque de la Cámara ha partido de un error, consistente en admitir, sin más, que el domicilio de la menor era en Francia, cuando es la denominada “ residencia habitual ” la que lo fija, y no parece que una estadía de un mes y medio en Bordeaux, en el contexto de un viaje más extenso, ameritara modificar su residencia argentina habitual. Al menos, no surge de la información periodística que hubiese prueba alguna de un cambio en favor del país europeo. Mucho menos, sin la conformidad de la madre. Es más: según nuestro Código Civil y Comercial, el cambio de residencia de un lugar a otro se verifica cuando existe “ánimo de permanecer” en él , lo cual no parece verificarse en el caso que nos ocupa.

Nada hay contra las disposiciones de la Convención de La Haya, muy sabias en la materia, pero aparentemente no se aplican al caso, pues no hubo domicilio habitual en Francia –no se lo probó– y sí lo habría en la Argentina, donde vivía la niña. Esta falta de residencia habitual en Francia, entre otros temas, fue lo que sostuvieron oportunamente ambos defensores de menores, de primera y segunda instancia, y la jueza originaria en su sentencia de rechazo a la restitución.