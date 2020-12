Dime qué celebras y te diré qué país quieres

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de diciembre de 2020 • 02:21

Los elogios del Presidente y del gobernador bonaerense a la conducción del gremio camionero contrastan con la indiferencia hacia el personal de la salud

"Había que ponerle el cuerpo a la pandemia y a ustedes se los vio haciéndolo", expresó Axel Kicilloff al tiempo que subrayó: "Han sido un eslabón clave para que el país siguiera funcionando". Sus palabras no fueron para los trabajadores de la salud que, sin descanso y por sueldos de miseria en muchos casos, vienen dando batalla contra el Covid-19. No se le escucharon al gobernador palabras de apoyo o elogio alguno para ellos en el marco de la emergencia sanitaria que suspendió todas las licencias hasta marzo de 2021. El destinatario de su reconocimiento fue "el sistema sindical y los trabajadores de la Argentina [..] porque nos dieron de comer durante la pandemia, porque transportaron desde respiradores hasta insumos médicos". Sus palabras resonaron en el acto central del Día del Camionero, que contó también con la presencia del presidente Alberto Fernández quien, una vez más, colmó de elogios al líder del gremio, Hugo Moyano.

"El sistema sindical y los sindicatos se unieron con nosotros para trabajar cuando hizo falta", recordó el primer mandatario, quien además afirmó: "Por eso deben estar orgullosos del gremio que han sabido formar y de los dirigentes que hicieron este gremio porque las ollas populares, los hospitales y las acciones solidarias que hicieron nos ayudaron a pasar la peor de las pesadillas que la Argentina ha vivido". Hugo Moyano no se quedó atrás: "el gobierno está haciendo un esfuerzo tremendo e importantísimo para superar la situación que estamos sufriendo", expresó devolviendo gentilezas.

El 3 de diciembre pasado fue el Día del Médico. Lejos de ser una celebración, fue ocasión para expresiones de malestar y protestas de distintas organizaciones que nuclean a profesionales, enfermeros y personal sanitario en general, quienes reclaman aumentos salariales, descansos y licencias en pandemia. No tuvieron la suerte de que funcionarios nacionales o provinciales se hicieran presentes para recoger sus reclamos. "Somos esenciales para trabajar, pero cobramos como si no lo fuéramos", fue uno de los argumentos del reproche colectivo. En Ramos Mejía, los médicos marcharon portando cintas negras en conmemoración de sus colegas fallecidos en pandemia.

Marta Márquez, presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, la que registra el mayor número de contagios, declaró: "Hay profesionales que no se toman vacaciones desde hace más de un año y están agotados. El Gobierno [bonaerense] debe contemplar estos derechos".

En la primera línea de combate contra el coronavirus, el reconocimiento social hacia el personal de la salud no parece llegar tampoco para técnicos, instrumentadores o personal de limpieza, todos clave en esta dramática situación. Y ya no se escuchan los aplausos de las 21 desde los balcones de los hogares.

La mayor fuerza laboral en salud la constituye el personal de enfermería. Según datos de 2018 del Sistema de Información Sanitario Argentino, ese año había cerca de 180.000 personas matriculadas en el campo de la enfermería, de los cuales el 11% son licenciados, el 41% técnicos y el resto auxiliares con carreras de un año.

En junio pasado, se publicó en el Boletín Oficial la ley que crea el Programa de Protección al Personal de Salud ante la pandemia, no solo para prevenir contagios sino también para garantizar medidas de bioseguridad, asignar recursos a dicho fin, fijar las guías de manejo y uso de insumos, capacitar, entre otras disposiciones. Pero claramente resulta insuficiente.

El ritmo que ha impuesto la pandemia se ha vuelto vertiginoso y angustiante para el personal de la salud. Al riesgo de perder la vida o llevar el contagio a sus hogares, incluso habiéndose algunos mudados para protegerlos, muchos enfrentan condiciones de trabajo insalubre, con fatiga y agotamiento prematuro, tras meses de no poder abrazarse con sus seres queridos más cercanos, bajo los efectos agudos del estrés, además de la incomodidad de portar por larguísimas jornadas equipos de protección. Todo ello por un salario que, en el caso de una jornada de 12 horas de un médico equivale a 12 horas de un chofer de Uber. Exhaustos, frustrados, sobrecargados.

La vocación más sublime, la de curar y cuidar a sus semejantes se ve socavada en sus cimientos. A los médicos jóvenes, aquellos que ya invirtieron muchos años de estudio y preparación, se los escucha lamentarse, pues prefieren dejar su vocación para dedicarse a algún emprendimiento cuando la posibilidad de emigrar se ve lejana. No encuentran alicientes. Ponen en riesgo sus vidas por muy poco. Postergados, inmersos en una sensación de desesperanza, carecen de reconocimiento social, mucho menos salarial, y el futuro, como para muchos, es una informe y expulsiva mancha oscura.

El esfuerzo y el tiempo dedicado a formarse parecen no valer nada. Ser quienes acompañan a los que transitan momentos tan extremos como los que muchas veces conducen a la muerte, tampoco. Cada uno tiene un lugar en esta sociedad que entre todos construimos, pero cuando el mérito se mide en términos de prepotencia, amiguismo o violencia, algo está funcionando muy mal. Venimos atravesando un año muy difícil en términos sanitarios y aún cuesta ver la luz al otro lado del túnel. Deberíamos exigir que nuestros gobernantes reconozcan sin demoras el trabajo silencioso de una legión de trabajadores de la salud que lleva meses al servicio de la comunidad. No poner el foco en ellos, de la misma forma que, para congraciarse con las dirigencias sindicales, no se lo pone en los miles de docentes que dejan su vida en la labor cotidiana, confirma que quienes nos gobiernan equivocan el proyecto de país.

