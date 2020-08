El asalto al Poder Judicial

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de agosto de 2020 • 00:21

La cláusula Parrilli, introducida en el dictamen del proyecto de reforma de la Justicia, solo apunta a acallar voces y limitar el debate democrático

La reforma judicial que se dispone a aprobar el Senado de la Nación no es tal, sino principalmente un aumento del número de juzgados para llenar con gente propia. Cambiará los repartos de poder, pero no mejorará nada de lo que reclaman los ciudadanos.

El insólito agregado al proyecto oficial de una cláusula que, pergeñada por la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Oscar Parrilli, obliga a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura cualquier intento de presión, incluyendo el de "los poderes mediáticos", resulta a todas luces descabellado. Se trata de una determinación que solo puede interpretarse como un intento de acallar voces y limitar el debate democrático.

Aunque uno admitiera que el legislador no debe limitarse a establecer cuándo un juez debe excusarse, sino que también debe regular la disciplina del Poder Judicial, no parece muy atinado obligar a los jueces a que les cuenten sus problemas a los políticos que dominan el Consejo de la Magistratura, un caballo de Troya de la política que interfiere constantemente, no solo a la hora de los nombramientos, en la tarea del Poder Judicial. De prosperar la cláusula Parrilli, los jueces deberían reportar las presiones al organismo que se ocupa, precisamente, de presionarlos a ellos todo el tiempo.

Más allá de que no faltará quien confunda presión con opinión en un país que ha prohibido constitucionalmente la censura y donde la libertad de expresión es un derecho esencial, lo llamativo es escandalizarse porque un juez reciba presiones. Su trabajo consiste, precisamente, en resolver causas y resistir presiones.

El problema pasa, entonces, por seleccionar y designar jueces dispuestos a aplicar el derecho sin prestar atención a lo que digan medios de comunicación, encuestas o dirigentes políticos. También, por hacerse cargo políticamente de las malas elecciones. A juzgar por los resultados, probablemente la elección de los jueces sea la tarea que los senadores hacen más irresponsablemente y la más delicada de todas las que tienen entre manos. Ninguna institución es mejor que las personas que la hacen funcionar.