El camino fiscal del acuerdo con el FMI

En la reunión de prensa ofrecida en las oficinas del FMI luego del acuerdo por la refinanciación de la deuda argentina, el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, dio claramente a entender que la graduación de las exigencias había contemplado los limitantes políticos del gobierno argentino. El propósito era facilitarle su aprobación legislativa.

Eso explica que no se pretendan las reformas estructurales tan necesarias para resolver los problemas de fondo. Solo se cubren objetivos básicamente fiscales con el objetivo inmediato de evitar el default y llegar a 2023. Aun con esa condescendencia, para el credo del kirchnerismo y las izquierdas cualquier arreglo con el FMI es entendido siempre como venderse al enemigo. Para ese segmento político no alcanzan las palabras fervorizadas del presidente Alberto Fernández en su discurso del 1° de marzo, cuando expuso con tono triunfal que no habrá reforma laboral, ni impositiva, ni previsional, y que tampoco se reducirían el personal del Estado ni las asignaciones y planes sociales .

El sendero acordado para corregir el desequilibrio fiscal ha prescindido de la necesaria reforma de la administración del Estado

El programa prevé un déficit primario del 2,5% del PBI en 2022, del 1,9% en 2023 y del 0,9% en 2024, hasta anularlo en 2025. Estas reducciones podrían ser consideradas practicables si no fueran esencialmente dependientes de los dos instrumentos que quedaron: el recorte de subsidios a la energía y una mayor recaudación impositiva. De esta manera todo el esfuerzo recaerá en el sector privado y en particular, según la aspiración del Gobierno, en el segmento de ingresos altos y medios . Por efecto del aumento de las alícuotas ya implementado en 2022, se prevé un crecimiento de 0,2 puntos porcentuales del PBI en la recaudación de este año del impuesto a los bienes personales. Además, se propone una revaluación de los inmuebles computados en ese mismo impuesto para aportar otro 0,2% del PBI. Como si esto fuera poco se asume que la AFIP mejorará su eficiencia con un efecto positivo sobre la recaudación del 0,3% del PBI en 2023 y del 1% en los años subsiguientes. Sumando todos estos supuestos, se alcanza un crecimiento de la recaudación de 2,7 puntos del PBI, a lo que habría que agregar la reducción de 0,6 puntos de los subsidios a la energía eléctrica y al gas. Estos 3,3 puntos del PBI serían suficientes para eliminar el déficit primario, pero se proyecta un incremento de 2 puntos en el gasto en inversiones en vivienda e infraestructura de salud.

El cumplimiento de todos estos números tiene un alto grado de dificultad e incertidumbre. La proyección de un aumento de la presión tributaria no parece haber tenido en cuenta el exilio fiscal de miles de contribuyentes al Uruguay y otros países huyendo de la ya desmesurada carga impositiva argentina.

Al omitir las reformas estructurales, se renuncia a la creación de un clima de inversión que facilitaría la corrección fiscal

Se pretende seguir exprimiendo una naranja a la cual ya se le extrajo todo su jugo. Por su lado, los aumentos tarifarios en la energía requeridos para reducir los subsidios superan los anunciados en el discurso oficial. No se ha tenido en cuenta la inflación esperada ni la multiplicación por 15 del precio internacional del gas licuado que nuestro país necesita importar. Es imposible limitar los aumentos al índice de variación salarial (IVS). Si los incrementos de los costos de la energía se intentaran absorber solo por el segmento del 10% de la población de mayores ingresos, la tarifa para ellos debería alcanzar varias veces el costo del servicio. Pronto se poblaría de grupos electrógenos e interconexiones entre usuarios de distinto segmento. El retraso tarifario solo se corrige con aumentos que superen la inflación y el IVS. La aritmética no se puede violentar.