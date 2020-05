El día después

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2020

Existe una preocupación creciente, no solo por el impacto de la pandemia medido en vidas. También abruma imaginar las tensiones económicas y financieras que padecerá el país a causa de la suspensión de actividades productivas y comerciales, del receso laboral forzado y de la crisis generalizada de las empresas, grandes y pequeñas, que tienen que afrontar compromisos de todo tipo, incluidos los laborales, totales o parciales, impedidas de producir o vender.

Antes de que se desatara la pandemia, y como consecuencia de la cuarentena generalizada, la oposición y la ciudadanía en general le reclamaban al Gobierno un plan económico. Era lo menos que podían haberle exigido al presidente Alberto Fernández al cabo de cien días de gobierno.

Sin plan económico todo es improvisación e incertidumbre. Sin plan económico no hay dirección del camino por andar. Hoy, esta advertencia se traduce en la necesidad imperiosa de actuar, no solo para elaborar el rumbo económico, sino ante la urgencia por saber cómo se pondrá de pie una economía que venía siendo castigada y que ahora aparece detenida, devastada.

Durante años se interpretó que sería indispensable sufrir las consecuencias ruinosas de una guerra o de una catástrofe similar para sacudir la modorra a la que nos había acostumbrado la generalizada opinión de que éramos un país rico. Además de generalizada, premisa falsa, porque al haber dilapidado el tiempo sin aprovechar las fuerzas potenciales de que se dispone, hemos perdido posiciones relativas en el mundo.

Los argentinos no pueden ser engañados ni engañarse por más tiempo: somos en términos comparativos uno de los países que más han retrocedido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. ¿A quién echaremos la culpa si no a nosotros mismos? Si hemos perdido hasta la conciencia de que hemos descendido en muchos sentidos a la condición de pueblo, propia hasta de los bárbaros en su configuración colectiva, al cabo de décadas de renunciamiento a constituir una ciudadanía cabal, organizada jurídicamente como es debido. Esto es, con noción de los derechos, y no menos tampoco, de los deberes implícitos en la sujeción a la ley y al orden que esta impone.

A partir de las vulnerabilidades que arrastramos desde antiguo y que se potencian por la prevalencia del populismo irresponsable y desafiante, que trabaja con obsesión para la impunidad de la descarada corrupción cometida en años recientes en el ejercicio de los negocios públicos, la pandemia afecta al país de forma catastrófica. Hasta el momento nos hemos defendido bien en los aspectos sanitarios. Pero estamos luchando por la salud y por la vida, mientras se descompone el tejido social de una sociedad en gran parte inactiva por fuerza de las circunstancias.

Está claro que no podemos dejarnos sorprender por las consecuencias de una crisis económica que se acentuará todavía más si no la enfrentamos con determinación y ojos bien abiertos para aprehender las respuestas más eficientes que se articulen en las democracias robustas. Durante años fue moneda corriente decir que la Argentina necesitaba un pacto económico y social que abarcara a todos los sectores. España lo hizo en su momento con muy buenos resultados. Hoy, en España se vuelve a gestar un segundo Pacto de la Moncloa como herramienta posible para enfrentar la misma crisis inmediata que afecta a los argentinos. Se sobreentiende que se trata de forjar acuerdos básicos en políticas de Estado fundamentales, separándolos de los conflictos cotidianos e irrelevantes de la política.

De allí, entonces, que quepa reclamarle al Gobierno que, mientras continúa defendiendo la salud pública, convoque a la formación de un consejo con los mejores economistas, con representantes de sectores empresarios y de los trabajadores, de manera que, sin aferramiento a dogmatismos ideológicos y con sincero espíritu patriótico, se piense colectivamente en "el día después". Urge, en efecto, formular un plan de desarrollo productivo para que la Argentina pueda asegurarse un futuro vivible.

No es una tarea para recargar solo sobre las espaldas de un gobierno, sino para compartir entre todas las fuerzas responsables de la nacionalidad.