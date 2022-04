LIMA.– Dos días atrás, nuestra selección de fútbol completó un logro que, tras la primera rueda de la eliminatoria sudamericana con miras al Mundial de Qatar 2022, parecía imposible. De la mano del profesor Ricardo Gareca, el llamado “equipo de todos” venció a Paraguay por 2 a 0 y, con ello, se ganó el derecho a disputar el repechaje con quien resulte ganador del partido entre Australia y los Emiratos Árabes Unidos en busca de un cupo para participar en la más grande fiesta del fútbol mundial.

La circunstancia de que el episodio final de esa hazaña tuviera lugar solo un día después de que una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente se debatiese y votara en el Congreso ha motivado comparaciones fáciles y no siempre bien calibradas.

Lo que se les pide a nuestras autoridades es, simplemente, que cada una cumpla sus funciones –sean estas las de gobernar, legislar o fiscalizar– lo mejor posible y de acuerdo con aquellos valores que al entrar en la contienda democrática se comprometieron a respetar: probidad y competencia en el ejercicio del poder, intangibilidad de algunos derechos ciudadanos elementales, reporte periódico de los actos de gobierno a los mandantes.

Parece sencillo, pero nuestra historia reciente demuestra que no lo es. En el equipo que conforman nuestras autoridades elegidas muy pocas desempeñan la función que les toca de la manera descripta. Y por eso son percibidas como el equipo de nadie. Por eso, también, la grita inaceptable de “que se vayan todos” tiene tantos adeptos en las calles.

Nuestros representantes en el Ejecutivo y el Legislativo tienen una lección que aprender de nuestra selección nacional. Demostrar que ponen al país por delante, no renunciando a sus funciones, sino más bien ejerciéndolas con probidad y transparencia. El problema es que no parecen tener disposición de hacerlo. Y así no vamos a clasificar nunca.