El futuro del sistema de inteligencia

El saneamiento de la AFI no debería nutrirse de las recomendaciones de funcionarios identificados con lo que precisamente se pretende corregir

Al asumir la presidencia de la Nación, Alberto Fernández afirmó que la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) apuntaría a encarar una "reestructuración de todo el sistema" y adelantó que los fondos reservados de ese organismo dejarían de ser secretos y serían reasignados para financiar la lucha contra el hambre.

Días atrás, el primer mandatario le propuso continuar como directora de ese organismo a su actual interventora, Cristina Caamaño, militante de la agrupación Justicia Legítima y exfuncionaria del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré. Esos antecedentes no tendrían un significado específico si no fuera porque la doctora Caamaño se manifestó en plena campaña electoral en términos inquietantes para la cultura institucional que debe inspirar a la República. Por ejemplo, pidió una reforma de la Constitución para impedir que el Poder Ejecutivo vuelva a endeudarnos. Más que la audacia con que esta abogada se arriesga en materias financieras, llaman la atención su desconocimiento y su menosprecio del derecho, ya que nuestra Constitución atribuye al Poder Legislativo el manejo de la deuda pública.

Desde el retorno de la democracia, la mayoría de los gobiernos violaron la ley al utilizar en su provecho el principal servicio de inteligencia del Estado, al tiempo que consentían u ordenaban a los agentes realizar tareas también ilegales. Este proceso se agudizó con el kirchnerismo, que llevó adelante una grosera manipulación facciosa de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El mayor agravio que se registra con la democracia desde 1983 ha sido la manipulación del espionaje para controlar la Justicia Federal, ya sea para perseguir a los rivales o para garantizar la impunidad de los leales. Ese vicio prosperó bajo el mando de Néstor Kirchner como en ninguna otra administración, con maniobras a las que quedaron asociados los nombres del espía Antonio Stiuso y de sus principales gestores. Cristina Kirchner, debe reconocerse, desmanteló ese esquema de intervención subterránea sobre los tribunales ejecutado por su esposo. Pero lo sustituyó por otro: el del alineamiento ideológico de una cofradía como Justicia Legítima. La señora de Kirchner sustituyó la Secretaría de Inteligencia por la AFI, se respaldó en una facción interna acaudillada por Fernando Pocino -y enemistada con Stiuso- y, olvidando lo que indican las normas, confió sus necesidades de espionaje al Ejército, a cargo entonces de César Milani.

Cuando llegó al poder, Mauricio Macri prometió terminar con estos abusos de un poder que se sirve del secreto y de los fondos reservados para degradar la vida pública. Pero no lo hizo. En una continuidad escandalosa con el orden que se había comprometido a clausurar, designó al frente de la AFI a Gustavo Arribas, un hombre ligado a los negocios del fútbol que hacía 15 años que vivía en San Pablo, adonde regresó apenas su amigo, el expresidente, se retiró del poder. Y puso al lado de Arribas, para guiarlo, a una controvertida exdiputada, Silvia Majdalani, cuyo antecedente más relevante en la materia era la íntima amistad con Francisco Larcher, el obediente brazo de Néstor Kirchner en el espionaje.

Al gobierno de Macri se le han cuestionado algunas de las mismas desviaciones que quedaron a la luz en la causa por extorsiones que se abrió en el Juzgado Federal de Dolores. Es muy evidente que ese proceso, llevado adelante por el juez Alejo Ramos Padilla, está plagado de irregularidades y abusos. Desde las operaciones de inteligencia que asoman en el entorno del testigo denunciante Pedro Etchebest hasta la arbitraria y premeditada selección del juzgado de Ramos Padilla. El cometido de esa iniciativa judicial es corroer la investigación sobre los cuadernos de las coimas, que arrojó una luz irrebatible sobre el gigantesco sistema de corrupción que se enseñoreó en la Argentina entre 2003 y 2015.

Sin embargo, estas deformaciones no lograron ocultar del todo una rutina de seguimientos y escuchas clandestinas realizadas por el falso abogado Marcelo D'Alessio y un grupo de policías bonaerenses retirados, viejos amigos de Etchebest, todos conectados a la conducción de Majdalani. Estas vilezas fueron la continuidad de otras. A poco tiempo de inaugurada, la gestión Arribas/Majdalani debió deshacerse del fiscal Eduardo Miragaya, acusado de conducir numerosas operaciones de espionaje ilegal. Todas estas irregularidades habrían merecido alguna sanción si no fuera porque el juez Rodolfo Canicoba Corral, encargado de investigarlas, se demoró y se distrajo.

Canicoba es investigado en el Consejo de la Magistratura por presunto enriquecimiento ilícito y ha sido acusado de realizar numerosos vuelos a Uruguay en jets privados de empresarios con causas penales por corrupción. Hasta diciembre del año pasado recibió protección, según testimonios de altísima credibilidad, por pedido de Arribas. Y hoy quien intenta salvar al juez es el kirchnerismo. Mientras tanto, la doctora Caamaño denuncia operaciones de espionaje clandestino de la gestión Arribas/Majdalani. Las pruebas que presentó hasta ahora la interventora son escasas. Pero no debería sorprender que lo que ella alega sea cierto: la desidia de Canicoba era una garantía de que se podrían seguir cometiendo esos presuntos delitos sin temor a que la Justicia los castigara.

Hasta aquí se describió un entrelazamiento bochornoso entre el submundo del espionaje y la Justicia Federal. Es la combinación que el presidente Fernández ha prometido desarticular. El Presidente y su encargada de Inteligencia enfrentan el desafío de encontrar los recursos humanos idóneos para una tarea de extremada sensibilidad política. No están claros los métodos que han adoptado para garantizarse el saneamiento de una institución como la AFI, en la que se consolidó una genealogía de espías que hunde sus raíces en los gobiernos de facto. Sería lamentable que se corroboraran las insistentes versiones según las cuales la pretendida renovación del personal de la AFI se nutre de las recomendaciones de funcionarios identificados con lo que se quiere corregir. Entre ellos, el exagente Fernando Pocino y el exsubdirector de la AFI Juan Martín Mena, actual secretario de Justicia.

El Presidente cumplió con su palabra y dispuso que la Justicia tendrá prohibido recurrir a la AFI para sus investigaciones. Pero lo hizo por DNU. En ese detalle se esconde toda una concepción. Porque si hay una política que requiere ser el resultado de un consenso político amplio es la de inteligencia. En otras palabras, se trata de un área en la que el Poder Ejecutivo debería desistir de legislar por decreto para hacerlo a través de leyes votadas en el Congreso con el mayor consenso posible. En este caso, además, tenía muy allanado el camino: el decreto que dictó apenas innova sobre el texto de la primera ley de inteligencia, aprobada por iniciativa de Fernando de la Rúa y de su entonces secretario de Inteligencia Carlos Becerra. Es curioso: Fernández coincidió en esta estrategia con Macri. Él también utilizó un decreto para aumentar los fondos de la AFI y reponer el secreto sobre el destino que se les asigna. Se impondría, en cambio, que el destino de los fondos reservados sea hecho público después de un tiempo (5 a 10 años).

La transformación de la inteligencia en una cuestión de Estado supone alejarla de la competencia política y dotarla de mayor control republicano. La misión que, para bien de la República, se fijó el presidente Fernández es muy exigente. Porque asegurar el control democrático para las tareas de espionaje no solo supone constituir una oficina de Inteligencia profesional y ajena a cualquier pulsión facciosa. Obliga al Poder Ejecutivo a ofrecer a la ciudadanía la garantía de que no habrá tampoco otros organismos, públicos o privados, inmiscuyéndose en sus vidas. Es un secreto a voces que agentes de inteligencia exonerados por Cristina Kirchner han montado empresas para, tras la máscara de la consultoría, ejercer las tareas que les eran habituales, ahora al servicio de empresarios afines al poder. Más aún, de empresarios que militan en el actual oficialismo. No es una iniciativa exclusiva de esos espías. También existen indicios muy contundentes de que exfuncionarios de la AFI que colaboraron con Macri ofrecen servicios similares, para los que estarían reclutando al personal que está siendo exonerado por la actual gestión.

Sanear este submundo es un imperativo urgente desde hace demasiado tiempo. Pero sería repudiable que esa regeneración de los organismos oficiales vaya acompañada de la privatización de una actividad que solo el Estado está autorizado a ejercer en el marco de leyes consensuadamente votadas.