El menosprecio por el principio de libertad

Desde que en 1979 se sancionó la Declaración Internacional para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer , la consideración hacia las mujeres ha mejorado sustancialmente en gran parte del mundo, con excepción de los países islámicos. Aun así, en no pocos de esos países han comenzado a tomarse hace tiempo algunos pasos, bien que modestos, en tal dirección. Un ejemplo es la reciente autorización en Arabia Saudita a las mujeres para conducir automóviles. Otros países, como Afganistán con sus talibanes, se mantienen en posiciones inexpugnables que resultan absolutamente inadmisibles por retrógradas para la cultura universal.

No todas las cuestiones de género promovidas por el cambio de costumbres y su recepción en el Derecho están libres, sin embargo, de polémicas dentro de la cultura occidental que compartimos. Una de las más obvias, por la torpeza con la que se ha gestado, es la que procura, en nombre de una igualdad que está fuera de discusión, la deformación aberrante de la lengua que hablamos y escribimos. Es tan artificial como dificultoso el empeño de agredir la lógica interna de esa lengua elaborada a lo largo de 15 siglos. Lo denuncia hasta el propio nombre de la facción política que agita irresponsablemente el tema y se presenta en la política vernácula como Frente de Todos.

Correcto es lo que hacen al adoptar el masculino como genérico, pero han debido relegar a “todas” a posiciones más secundarias de la comunicación oficial. De tal manera evidencian los problemas gratuitos que acarrea el tratar de forzar la naturalidad expresiva del idioma. Hay demasiado delirio en la voluntad de quebrantar la unidad lingüística por la que se vinculan hoy 500 millones de seres en el planeta. Tomemos ahora el caso, por igual extravagante, de la embestida de la Inspección General de Justicia (IGJ) contra las tradiciones que han ennoblecido a una institución argentina fundada hace 140 años , cuyo primer presidente fue el primer jefe del Estado gringo de la República: Carlos Pellegrini.

No es ese el primer tropiezo que el Jockey Club haya debido afrontar con un gobierno peronista. En abril de 1953, barras bravas del gobierno lo incendiaron. El fuego destruyó la sede señorial de la calle Florida y se perdieron innumerables obras de una colección que incluía cuadros de Goya, de Fantin-Latour, de Monet, de Corot, de Fader y de Quinquela. No extraña que algunos otros bienes se hayan perdido, al parecer, durante la intervención que ejecutó la ley de disolución y extinción de la entidad en tan descomunal atropello del peronismo.

A raíz de una presentación hecha por el club con motivo de la realización de elecciones internas, la IGJ lo intimó a “respetar la diversidad de género” y, en consecuencia, a que los órganos de conducción de la entidad estén integrados “por la misma cantidad de miembros femeninos como masculinos” . La IGJ se abstuvo de dar vista previa de su decisión al Jockey Club y este quedó así en estado de indefensión.

Lo paradójico del caso es que ninguna cláusula de los estatutos del Jockey Club prohíbe la afiliación de mujeres. Por tradición ha contado desde su inauguración en 1882 solo con socios varones, en la misma línea de tantos clubes ingleses, como el White’s, que ya tiene una antigüedad de más de cuatrocientos años, pues fue fundado en 1613. St. James Street ha sido una calle famosa por ese tipo de recintos espléndidos. De modo que el Jockey no puede por definición cumplir con eso del cupo “igualitario” que pretende la IGJ para la integración de los cuerpos directivos, pues no tiene socias mujeres. No se pretenderá que salga a la calle a reclutarlas.

En momentos en que el país se cae a pedazos por la inepcia de sus gobernantes, la IGJ se inmiscuye insensatamente en la vida interna de una institución que ha conferido prestigio al país en el mundo. Y por añadidura, olvida que en esta misma materia, y específicamente para la composición de los directorios de las empresas comerciales, la Cámara Comercial dictó el 9 de agosto de 2021 un fallo adverso a las pretensiones de esa Inspección.

El espíritu regulador de la burocracia kirchnerista ha pasado por alto que aquí también está en juego el principio supremo de la libertad. No es, claro está, la primera vez que desde un gobierno kirchnerista se atacan las libertades: tanto la libertad de comerciar como la libre circulación por el territorio nacional han sido conculadas en distintos momentos por esas administraciones.

Así como, al margen de cualquier adscripción política, la gente invita a sus hogares a quienes resultan de su amistad o simpatía, así en el plano colectivo las instituciones de carácter social, sin necesidad de normas expresas, protegen su intimidad, confiriéndole la identidad por la cual se las reconoce en el tiempo. Haría bien la IGJ en indagar en pueblos y ciudades del interior si en las peñas, esas libres asociaciones de hecho que se constituyen hasta por centenas, una o dos veces a la semana, para compartir el grato hábito de la sociabilidad y la excusa gastronómica, alguien puede sumarse sin una mayoría sustancial que lo apruebe. Peñas de hombres, por un lado; peñas de mujeres, por el otro, casi sin excepción.

Como es natural, el Jockey Club tiene algunas normas respecto a incorporación de socios, pero no de género. Los candidatos a ingresar deben ser presentados por cinco socios con no menos de cinco años de antigüedad; después, aquellos mantienen una entrevista con la comisión directiva. ¿Quién va a entrar en mi casa, no? Luego se pone en conocimiento de los socios el nombre del candidato. Con dos socios que se opongan al ingreso, el candidato deberá esperar dos años para una segunda chance.

Sin una identidad definida, ¿qué sería de un diario, por ejemplo? Si la puerta de ingreso a un club riguroso con sus costumbres y estilo inmemorial estuviera abierta a quien quisiera entrar, ¿qué diferencia podría haber con el correr del tiempo entre el Jockey Club y Boca Juniors o River Plate? Todos cumplen por igual una función social, pero la regulan de la manera que satisface las expectativas de quienes en ejercicio de su libertad la fundaron y dejaron como legado a las generaciones siguientes. Hasta no hace muchos años funcionaba en Buenos Aires el Club de Mujeres Americanas, de nombre absolutamente claro sobre el sentido de su existencia.

El Club Universitario de Buenos Aires tenía por estatuto reservada la condición de socios sólo a hombres. Al compás de los tiempos y como resultado de actualizaciones internas de la entidad, eso fue modificado en 2018, con la posibilidad de incluir también a mujeres en la comisión directiva, pero no se sabe de mujeres que frecuenten su sede de Viamonte. El Squash Club, fundado en 1929, funciona en Florida al 600. Es un club de hombres y algo dice, bien distinto de esos otros ámbitos deportivos en que se producen –como el último fin de semana– tiroteos sangrientos, el hecho de que los lockers de los jugadores no tienen llave. Están prohibidas por reglamento. La confianza recíproca entre los socios es el cemento sobre el que reposa la moralidad de las individualidades que allí se congregan. ¿Qué autoridad pública podría dictarle al Squash mejores normas de convivencia? ¿Comprende la IGJ lo que eso significa en una ciudad en que un adulto mayor no puede salir a la calle con la certeza de volver sin haber sido asaltado antes por un delincuente o un chiquilín amparado por la inimputabilidad anacrónica de la ley penal?

En un país en que se ha instaurado la disparatada regla de que cada uno es lo que percibe ser, pretender quebrantar los usos y costumbres más que centenarios de una entidad prescinde del sano criterio que debe esperarse de la autoridad pública

El Jockey Club tiene tiempo hasta el 28 del actual para contestar la intimación de la IGJ. Como asociación civil que es, apelará, según sea la decisión final de la autoridad administrativa, en sede judicial. La presencia femenina y de familias es frecuente en alguno de sus salones de la avenida Alvear, y mucho más aún, en su sede de San Isidro, donde se inauguró hace poco una cancha de hockey, destinada en particular al aprovechamiento por mujeres.