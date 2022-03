El Uruguay corporativo

MONTEVIDEO.- Uno de los problemas que sufre nuestro país para poder ser verdaderamente próspero y libre es la multitud de ataduras que llegan a inmovilizarnos.

Una de las explicaciones centrales de por qué subsisten muchas de estas trabas es el poder de las corporaciones que logran con esfuerzo digno de mejor causa impedir que algo llegue a moverse en el Uruguay, por el temor a perder sus privilegios. Ahora bien, en la medida en que la pléyade de ataduras le causa un daño enorme al país, a la larga todos salimos perjudicados, incluso los gordos que reparten tajadas de la torta.

A veces es bueno preguntarse cómo es que les da la cara a algunos para plantear soluciones en que simplemente quieren mantener sus privilegios a costa de lo que se les ponga en el camino. Es como si tuviéramos insensibilizado el nervio correspondiente que debería llevarnos a reaccionar exaltados antes este tipo de atropellos ciudadanos.