Expulsados al exilio

Casi a diario, se publican noticias acerca de empresas que deciden abandonar y disminuir su exposici贸n en la Argentina, al tiempo que se multiplican experiencias de personas y familias enteras que buscan otros destinos para sus vidas.

Si bien nuestro pa铆s fue tradicionalmente tierra de inmigrantes, asistimos tambi茅n a exilios voluntarios e involuntarios en nuestra historia. Sobre esta di谩spora, en los a帽os setenta, un viejo tema del rock nacional, interpretado por Seru Giran, ya afirmaba: 鈥淎utos, jets, aviones, barcos, se est谩 yendo todo el mundo. Ves c贸mo la Cruz del Sur est谩 cambiando de rumbo鈥.

Seg煤n datos oficiales, cerca de un mill贸n de compatriotas residen hoy en otros pa铆ses del globo, por lo que, seg煤n la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (ONU), esa cifra representa el 2,2% de la poblaci贸n argentina actual.

La econom铆a no crece desde hace m谩s de una d茅cada, alrededor del 50% de la poblaci贸n se encuentra debajo de la l铆nea de pobreza, la tasa de desempleo ha vuelto a ser de dos d铆gitos, la mitad de los estudiantes no concluye sus estudios secundarios y la vida institucional sufre bombardeos permanentes.

La farmac茅utica estadounidense Eli Lilly, que produce medicamentos contra la diabetes y enfermedades complejas, anunci贸 el final de sus operaciones directas en la Argentina, sum谩ndose a la larga lista de empresas que decidieron partir en el 煤ltimo a帽o y medio. A firmas de capitales chilenos, como Latam y Falabella, se a帽adieron marcas de indumentaria deportiva como Asics y Under Armour, de Jap贸n y los Estados Unidos, respectivamente; la petrolera china Sinopec y la cadena de retail Walmart.

No hay tiempo que perder cuando la esperanza cotiza a la baja y nuestros hijos creen que no hay futuro en su pa铆s

Lamentablemente la lista no termina all铆, ya que Adidas y Nike est谩n definiendo su futuro y el golpeado escenario del mercado a茅reo ya no incluye a las aerol铆neas Emirates, Air New Zealand, Qatar Airways y Norwegian.

En octubre del a帽o pasado la electr贸nica Brightstar se march贸 de Tierra del Fuego luego de vender sus activos locales al simb贸lico valor de un d贸lar, mientras que la fabricante francesa de parabrisas Saint Gobain Sekutir cerr贸 su planta en la ciudad bonaerense de Campana y migr贸 su operaci贸n a Brasil, el mismo camino que sigui贸 la divisi贸n de pinturas para autom贸viles de la alemana BASF.

Frente a estrategias regionales de salida de empresas extranjeras, la Argentina no puede exponer argumentos para tratar de retenerlas, sobre todo luego de la recalificaci贸n financiera y crediticia como pa铆s standalone, que en castellano vulgar equivale a se帽alarnos que estamos solos y a la buena de Dios.

Algunas de las razones que impulsan el 茅xodo empresarial y que se suman al efecto de la pandemia y a la desinversi贸n regional son la inseguridad jur铆dica, el mal clima para los negocios con recesi贸n sostenida y brutal ca铆da de la actividad econ贸mica, la poca rentabilidad, la excesiva presi贸n impositiva, la inflexibilidad del r茅gimen de contrataci贸n de trabajadores, las trabas operativas, la falta de financiamiento a tasas razonables 鈥揷on un riesgo pa铆s que ronda los 1600 puntos鈥 y una presi贸n tributaria que crece de manera desmadrada. La cr贸nica es la de una muerte anunciada.

Duele m谩s todav铆a asistir al 茅xodo de j贸venes convencidos de que en la Argentina no hay futuro. Muchos de los hermanos venezolanos que llegaron obligados a estas tierras, corridos por el autoritarismo y la insensatez de la dictadura chavista, ahora palpitan un d茅j脿 vu a la criolla, mientras familias enteras sue帽an y proyectan su futuro en otros destinos.

La alerta roja est谩 encendida y el desencanto amenaza con continuar expulsando compatriotas. Una vez m谩s, necesitamos los acuerdos para encolumnarnos masivamente detr谩s de la reconstrucci贸n argentina. No hay tiempo que perder cuando la esperanza cotiza a la baja y nuestros hijos se van. Lo peor que podr铆a pasarnos ser铆a confirmar que la Argentina es un proyecto fallido, cuya 煤nica salida es Ezeiza. No dejemos que nos apaguen la luz.

LA NACION