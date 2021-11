General Pico no importa, pero Miami no se toca

Valdría la pena escuchar a Pablo Ceriani, CEO de Aerolíneas Argentinas (AA), intentando explicar las razones por las que no hay vuelos a General Pico, como tampoco los hay a Concordia, Reconquista, o Villa Mercedes entre otras tantas ciudades de importancia a las que nuestra línea aérea de bandera no vuela. Pero Miami no se toca.

Por los desmanejos del gobierno nacional con las vacunas contra el coronavirus, particularmente por haber comprado inicialmente casi en exclusividad dosis rusas que aún hoy aguardan la aprobación internacional, muchos optaron por tomarse un avión a los Estados Unidos en busca de aquellas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud que permitan viajar por el mundo sin limitaciones.

No fue menor el beneficio que aquella decisión gubernamental representó para nuestra empresa de bandera. La alta demanda de viajeros argentinos a Estados Unidos reportó desacostumbradas ganancias en la ruta a Miami. Ni los excesivos costos de la empresa desmanejada por La Cámpora y sus gremios aliados, ni la impericia de sus gestores para moverse en mercados con competidores, pudieron hacer mella en tarifas que llegaron a ubicarse a más del doble de su precio histórico, con la rentabilidad referida.

El mismo Ceriani reconoció públicamente que, por primera vez, no habían registrado pérdidas en la ruta a Miami. Lamentablemente, la “primavera” duró poco y las nuevas normas impuestas por el país del Norte impiden el ingreso a quienes no cuenten con esquema completo de vacunas aprobadas por la OMS. Las históricas e importantísimas pérdidas en las rutas internacionales de Aerolíneas Argentinas volverán a ser usuales también en la ruta a Miami.

Es un inadmisible disparate que los argentinos continuemos subsidiando las millonarias pérdidas de “Aerorruinas Argentinas” en el mercado turístico internacional

En un país con la mitad de su población bajo la línea de pobreza, los ciudadanos no podemos menos que preguntarnos si es necesario tener una empresa que pierde millones de dólares diarios, volando a destinos como Miami, Punta Cana o Cancún. ¿Debe el empobrecido Estado nacional, es decir, todos nosotros, subsidiar gentil y livianamente cientos de viajes de egresados a Cancún o a Punta Cana o tours de compras a Miami? ¿Dónde estriba la necesidad de perder plata brindando dicho servicio de transporte cuando existen disponibles otras opciones que no le costarían nada al Estado, esto es, a todos los sufridos ciudadanos?

“Aerorruinas Argentinas”, como debiera ser llamada hoy la línea aérea estatal, poco aporta al país en sus rutas de largo radio, ni en términos económicos ni en ningún otro. La mayoría de los pasajeros transportados por AA hacia Punta Cana, Cancún, Miami u Orlando son argentinos. Claramente, no hablamos de destinos desde los que fluyan las inversiones precisamente. ¿Cabe alguna duda de que la gestión actual no se anima a levantar estas rutas turísticas por miedo a las represalias gremiales? Menudo problema tenemos si quienes nos gobiernan prefieren perder nuestro dinero llevando turistas a Cancún antes que enfrentar a los gremios, férreos defensores de una ideología que apoya a Maduro y Ortega, pero que jamás cambiarían las playas de Cancún o los malls de Miami por los hoteles de Caracas o Managua a los que no se llega en vuelos de Aerolíneas Argentinas .