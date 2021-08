Indemnización por violencia de género

La Sala K de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal confirmó un fallo de primera instancia que condenó a un exesposo por daño moral. A pesar de la separación de hecho, el divorcio, las medidas de restricción de contacto dictadas en sede civil y las decretadas en sede penal, el acusado incurrió durante 14 años en violencias de todo tipo hacia su expareja: física, verbal, emocional, sexual y económica. Como resultado, entre sus padecimientos, la mujer sufrió estrés postraumático crónico leve.

La sentencia condenó al denunciado a pagar un millón de pesos de indemnización por daño moral, más el costo de un tratamiento psicológico, pese a que redujo el monto de primera instancia que alcanzó los 4.400.000 pesos.

A lo largo de una prolongada lucha judicial, la damnificada había logrado que el denunciado fuera condenado en sede penal a seis meses de prisión en suspenso y a una probation en un taller de hombres al que nunca asistió. En sede civil, fue objeto de varias medidas de restricción que jamás respetó. Simplemente, se presentaba en el domicilio de su exesposa y la sometía a las violencias descriptas.

No hay muchos casos de demandas de daños y perjuicios o morales por casos de violencia de género, no porque la ley no los admita, sino porque – según la jueza de primera instancia– las mujeres se cansan de luchar contra un sistema de justicia tan lento como ineficaz. En su consideración, y con razón, la justicia penal debe actuar con más firmeza y celeridad en estos casos para no lamentar consecuencias aún más graves como las que las propias crónicas periodísticas registran con indeseada frecuencia.

En esta cruzada en favor del respeto máximo hacia la mujer que los casos de violencia de género vulneran recurrentemente, esta ejemplar condena debería fomentar más penalidades económicas, que se sumen a todas las medidas existentes y por crearse para hacer cesar este abominable flagelo social.

