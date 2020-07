Infectados de experimentos totalitarios

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de julio de 2020 • 00:00

Una sociedad atenta a que los cuidados y restricciones que ha impuesto la pandemia no deriven en intentos de conculcar las libertades es el mejor reaseguro

Los ciudadanos de bien tienen hoy un doble desafío: cuidarse tanto del coronavirus como de los avasallamientos de las instituciones en nombre de la salud por parte de gobernantes portadores de promesas que rara vez se cumplen.

El Covid-19 no representa tan solo un peligro para la salud pública, sino que también se ha convertido en una amenaza para las libertades y los derechos humanos, y en una inagotable fuente de abusos de poder.

Con el conjunto de sus ciudadanos abstraídos por la emergencia sanitaria y por las derivaciones económicas de la pandemia, ciertos países se han convertido en tierra fértil para experimentos totalitarios de sus gobernantes.

Los ejemplos de esas tentaciones están a la vista, al margen de viejos regímenes totalitarios, como el de la República Popular China, cuna del coronavirus, donde las autoridades gubernamentales habrían intentado ocultar en un principio una epidemia que terminó viralizándose globalmente.

Los mecanismos de control social se profundizaron en una veintena de países, cuyos gobiernos, una vez declarada la pandemia, desafiaron los límites de la privacidad al decidir rastrear con supuestos fines sanitarios los movimientos de los ciudadanos a través de los datos de sus teléfonos celulares.

Y se agravaron con gobiernos de países que potenciaron sus antecedentes autoritarios. Fue el caso de Hungría, cuyo primer ministro, Viktor Orbán, quien acumula 14 años en ese cargo y ha gobernado los últimos diez en forma ininterrumpida, hizo aprobar una ley que le confiere poderes extraordinarios, sin límite temporal alguno. Esa norma húngara castiga las "noticias falsas" y el "alarmismo" sobre el Covid-19, y podría ser empleada para encarcelar a periodistas críticos del gobierno.

El último informe anual sobre libertad en el mundo que elabora Freedom House detalla que Hungría es el único miembro de la Unión Europea calificado como "parcialmente libre" por segundo año consecutivo. El estudio da cuenta de superposiciones generalizadas entre los recursos del Estado y del partido gobernante, de crecientes violaciones de los derechos humanos y de restricciones severas tanto a la libertad de prensa como a la académica; de hecho, la oposición señala que es la primera democracia europea en caer a causa del coronavirus.

América Latina no está exenta de ese peligro. Como han señalado especialistas del Real Instituto Elcano, un think tank de estudios internacionales de origen español, se encuentra en medio de una tormenta perfecta y sin mayor protección en algunos casos. A la emergencia en materia de salud pública se suman el crecimiento que está experimentando la pobreza extrema en la mayoría de sus países, el exacerbamiento del presidencialismo y la consecuente pérdida de libertades; un peligroso cóctel capaz de legitimar las orientaciones tiránicas de numerosos regímenes con inclinaciones autoritarias.

Aun cuando lo hubiese hecho de todas formas fuera de la actual pandemia, el régimen de Nicolás Maduro, por ejemplo, no dejó pasar la oportunidad de embestir contra las fuerzas opositoras y, a través de sus alfiles del Tribunal Supremo de Justicia, removió a las cúpulas de los principales partidos para nombrar a aliados del gobierno antes de las próximas elecciones legislativas.

Salvando las distancias, los riesgos de los experimentos totalitarios están, por cierto, también entre nosotros. Reflejados en el espejo de un Poder Ejecutivo Nacional que ostenta superpoderes, se ha dado el caso de intendentes que crearon tributos en nombre de la pandemia y el de otros que implantaron el toque de queda, al tiempo que decidieron cerrar caminos o carreteras provinciales en los cuales de ninguna manera se debería pedir permiso para circular.

Particularmente grave resulta un caso registrado en los últimos días en el municipio de Pichanal, en la provincia de Salta, donde su intendente, Sebastián Domínguez, multó con 40.000 pesos a un periodista local, Ariel Barrios, por entender que hizo circular a través de su cuenta de Facebook una "información falsa" vinculada con el Covid-19, causando "intranquilidad y un gran temor a la población". El periodista había dado cuenta de un caso de contagio de coronavirus que fue confirmado por el propio municipio que le aplicó la multa. Finalmente, primó el sentido común y el Concejo Deliberante de Pichanal optó por derogar la ordenanza en la que el jefe comunal se había amparado para aplicarle la absurda e inconstitucional sanción al hombre de prensa.

Paralelamente, sacando partido de una sociedad distraída por los cuidados que impone el Covid-19 y por sus consecuencias económicas, sectores de la coalición gobernante en el orden nacional profundizaron una ofensiva tendiente a que la expresidenta Cristina Kirchner consiga zafar de las causas judiciales por corrupción en las que está seriamente comprometida.

De hecho, a la sombra de la pandemia, en las últimas semanas se produjeron sustanciales modificaciones en el ámbito judicial que allanaron el camino de la actual vicepresidenta de la Nación hacia su impunidad.

No podemos olvidar tampoco que la declaración de la emergencia sanitaria y económica se utilizó para habilitar compras y contrataciones directas por parte del Estado, en las que se evidenció la discrecionalidad de los funcionarios, además de alarmantes sobreprecios en la adquisición de alimentos destinados a planes sociales, no siempre en buenas condiciones.

El adoctrinamiento mediante politizados cuadernillos escolares fue otra muestra de un aprovechamiento partidario propio de las peores dictaduras.

Frente a gobernantes "enamorados" de las cuarentenas por su valor como formas de control social, los ciudadanos estamos llamados a no resignar libertades. ¿Cómo no dudar a la hora de vernos obligados a confiar en quienes, desde el poder político, señalan que nos están cuidando, cuando a lo largo de décadas enteras no han hecho más que sacar partido de su paso por la función pública en perjuicio de la sociedad? Hemos sido testigos del cuestionable accionar de distintos gobernantes que recurrieron a medidas de excepción para "cuidar" nuestros ahorros, nuestra jubilación, nuestra moneda nacional, nuestro trabajo, la educación de nuestros hijos o incluso nuestra seguridad personal, con nefastos resultados que han estado y están a la vista.

Ante el control que pretenden imponer los alfiles del desmantelamiento de las democracias, una ciudadanía alerta y unida no debe cejar en su afán por defenderse de cualquier intento de conculcación de libertades.