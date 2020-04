Injustificado planteo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020

Una justificada sorpresa y no poca indignación ha provocado la decisión, aparentemente inconsulta, del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, de solicitar a la Justicia que dispusiera la prisión domiciliaria para el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, quien se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, condenado a diez años de prisión por corrupción.

La petición fue rechazada por la Cámara Federal de Casación Penal, cuyos integrantes entendieron que no había razones para beneficiar al exfuncionario con la prisión domiciliaria, al recordar que Jaime no está actualmente con prisión preventiva sino cumpliendo condena, al tiempo que sostuvieron que acceder a la solicitud del Gobierno podría hacer pasible a la Argentina de sanciones por no respetar la Convención Interamericana contra la Corrupción ni la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Jaime, de 65 años, se halla además procesado en otras causas judiciales y fue encontrado responsable de mala administración de los fondos destinados al mantenimiento de los ferrocarriles argentinos, cuyo mal estado fue una de las causas de la recordada tragedia de Once, que dejó un saldo de 52 muertos, en febrero de 2012.

Como era de esperar, la decisión de Pietragalla Corti motivó el inmediato repudio de los familiares de las víctimas de aquel estrago, acaecido durante la entonces muy poco empática presidencia de Cristina Kirchner. También se sumaron a las críticas los representantes de la oposición, quienes consideraron injustificada la solicitud del secretario de Derechos Humanos.

Según fuentes gubernamentales, ni el presidente Alberto Fernández ni la ministra de Justicia, Marcela Losardo (superior de Pietragalla Corti), habían sido consultados acerca de la petición que formuló el secretario de Derechos Humanos. La política de la ministra del área en relación con los presos y la situación carcelaria frente a la pandemia se había limitado a presentar en los tribunales una lista con los nombres de los más de mil internos del sistema federal que se encuentran en grupos de riesgo de contraer coronavirus por su edad o su estado de salud. De ningún modo esa estrategia incluía planteos por la suerte de ninguno de los detenidos en particular.

De Pietragalla Corti se dijo en el Gobierno que había actuado por su exclusiva cuenta. El presidente Fernández se desmarcó del tema e hizo dejar trascender que la medida no contaba con su aprobación. Pero luego el jefe del Estado citó al funcionario a dar explicaciones, y, curiosamente, respaldó su actuación.

En los fundamentos de su petición presentada ante la Justicia, Pietragalla Corti esgrimió que, en caso de que persistiera la detención de Jaime, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente "por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitarias de las personas privadas de su libertad".

Sus argumentos no convencieron. Cabe preguntarse por qué intercedió por Jaime, al igual que por Martín Báez -hijo de Lázaro Báez-, y no por muchos otros detenidos que por ser mayores de 70 años o hallarse en delicado estado de salud tendrían legítimo derecho a gozar de la prisión domiciliaria.

Salta a la vista la respuesta al interrogante acerca de cuál fue el criterio discriminatorio que al secretario de Derechos Humanos le permitió elegir, entre tantos hipotéticos afectados, a un exfuncionario condenado a diez años de prisión por corrupción.

No se trata de que los corruptos no tengan derechos humanos ni de comparar los de las víctimas de Once con los de los responsables de la tragedia. Se trata más bien de evitar sospechosas selecciones individuales de quienes fueron señalados penalmente responsables por su actuación cuando integraban el gobierno de la actual vicepresidenta de la Nación. Ya Pietragalla había formulado un pedido similar en favor de Luis D'Elía, que prosperó gracias a un fallo de la Cámara de Casación que enojó a la jueza Sabrina Namer, a quien se solicitó que revisara su decisión en contrario. Recordemos que la magistrada había dejado constancia en el expediente de la presión recibida a través de "un llamado inapropiado".

La doctrina de los derechos humanos, que son aquellos que hacen a la dignidad de las personas -de todas las personas, pues entre esos derechos está el de "no discriminación"-, no admite que se beneficie exclusivamente a los políticamente afines, en desmedro de muchos otros eventuales afectados.

De acuerdo con la Cámara de Casación Penal, no existen razones médicas ni jurídicas para disponer la prisión domiciliaria de Jaime. Si, supuestamente, Jaime tuviera alguna condición particular de salud que lo colocara en situación de riesgo, se deberían reforzar las medidas dentro del penal o en otro instituto carcelario, pero no burlar una decisión de la Justicia disfrazando lo que claramente constituiría solo un privilegio.

El gobierno nacional debería evitar respaldar estas actuaciones individuales que violentan la igualdad y la justicia.

