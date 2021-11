Isonza y un milagro para Delfina

Por sobre la catarata de malas noticias, muchas tremendas, que nos desbordan diariamente, vale la pena rescatar aquellas historias que nos reconcilian con el g茅nero humano y nos devuelven la esperanza.

Fernando Escudero, uno de los directivos de la Fundaci贸n Unir Salta, rese帽a lo acontecido el 17 de junio pasado, feriado por el D铆a del Paso a la Inmortalidad del general Mart铆n de G眉emes. A las 8, son贸 su tel茅fono. No reconoci贸 el n煤mero en el visor. Era largo y pens贸 que pod铆a ser de alg煤n sitio lejano. Dud贸 incluso en atender en caso de que fuera un telemarketer queriendo venderle algo. Finalmente, respondi贸 y se suscit贸 el siguiente di谩logo: 鈥溌縁undaci贸n Unir, Fernando Escudero?鈥. Con tonada cordobesa se escuch贸: 鈥淰i la foto de una ni帽a del paraje Isonza con un dibujo del Cabildo, me encant贸, me enterneci贸 y 鈥 quiero que esa chica pueda ir a la universidad 鈥.

Isonza de Buena Vista es una localidad a 130 km de la ciudad de Salta , en el departamento San Carlos, donde funciona la Escuela Rural 4596 a la que asiste Delfina, tal el nombre de la ni帽a que hab铆a posado para la foto junto a un simp谩tico Cabildo de cart贸n.

Educar, el mejor regalo para Delfina

El ins贸lito di谩logo desconcert贸 inicialmente al directivo, quien expres贸: 鈥淧ero鈥 esta chiquita tiene cuatro a帽os鈥. Del otro lado le contestaron: 鈥淵a s茅 que tiene cuatro a帽os. No soy ciego. Vi la foto. Y te repito鈥 Quiero que esta chica pueda ir a la universidad 鈥. Lo que sigui贸 fue m煤sica para sus o铆dos: 鈥淰ivo hace 33 a帽os en Estados Unidos, me fue muy bien, tengo recursos y tengo amigos que tambi茅n tienen recursos, as铆 que vamos a trabajar con la Fundaci贸n Unir para que Delfinita pueda ir a la universidad. Para esto, necesitamos que tenga una linda casa, una muy buena educaci贸n, que se alimente bien y que acceda a buena atenci贸n m茅dica鈥.

Sin salir de su asombro y luego de varias conversaciones con el flamante mentor, la fundaci贸n Unir visit贸 Izonza con una arquitecta y fue as铆 que el milagro se puso en marcha . Ya se est谩 construyendo una casa de 120 metros cuadrados para la familia de Delfina. Mientras tanto, ella se mantiene en contacto permanente con su 鈥 amigo invisible 鈥, el hacedor de milagros que vive en Texas.

La generosa iniciativa motoriz贸 much铆simos proyectos. Para que Delfina pueda ir a la universidad tiene que encontrar no solo ayuda, sino tambi茅n motivaci贸n dentro del ecosistema en el que se desenvuelve. Adem谩s de la casa, la Fundaci贸n Unir elabora un Plan Integral para Isonza, en consonancia con el principal objetivo institucional que es fomentar la cultura del trabajo, la educaci贸n en valores y el desarrollo humano, econ贸mico y social .

Fundaci贸n Unir abre las puertas a quienes quieran ayudar a las miles de Delfinas salte帽as como voluntarios o padrinos y tambi茅n a trav茅s del Programa Monedas que construyen, tal como hizo el an贸nimo donante. Historias que reconfortan y que confirman que la esperanza est谩 intacta cuando un coraz贸n generoso late a la par del de aquel que necesita ayuda. Este es el milagro de Isonza, para Delfina.