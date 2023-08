escuchar

MONTEVIDEO.– Se hace muy difícil de este lado del Río de la Plata tomar clara conciencia de la enorme gravedad de la coyuntura argentina. La situación acumula varias dimensiones y se desenvuelve sobre capas de otras crisis anteriores que nunca terminaron de resolverse. Para el caso de la pobreza, por ejemplo, no es que prácticamente la mitad de la población sufre de estar en ese estado económico, sino que al menos la mitad de ella arrastra esa situación por varias generaciones. Y es en esta grieta gravísima que hacen estribo las mafias del narcotráfico con consecuencias de inseguridad que, como en el caso de la ciudad de Rosario, terminan hiriendo toda la convivencia social.

La situación económica no podrá ser resuelta por quien gane las elecciones de octubre de un día para el otro. Los nudos de desequilibrios son enormes y están entrelazados. Sea quien fuere el ganador, tiene frente a sí una situación explosiva que no permitirá soluciones mágicas ni rápidas. Y eso es justamente lo que Uruguay tiene que tener claro: la Argentina seguirá en esta situación de angustia social y desorden económico por bastante tiempo . Ello implica que nuestros problemas de frontera seguirán presentes, con la depresión económica de todo nuestro entramado comercial y productivo del Litoral. Ello implica, también, que lejos de ser un país proclive a la apertura económica y comercial, no estará en condiciones en los próximos años de enfrentar ningún cambio que lo lleve hacia un mayor libre comercio.

