La Corte y el clima de negocios

Mediante tres sentencias recientes, la Corte Suprema agregó un factor más de preocupación respecto de las condiciones, de por sí desalentadoras, en que se desenvuelven los negocios en la Argentina.

En la primera de ellas, dictada en el caso Shi, la Corte entendió que era constitucional una ordenanza del municipio cordobés de Arroyito que había prohibido trabajar los domingos a los supermercados aunque permitía hacerlo a los demás comercios del ramo siempre que fueran atendidos por sus dueños o familiares y no tuvieran más de determinada superficie. Con esos y otros absurdos requisitos , la autoridad simplemente impuso una barrera a los supermercados. La norma había sido impugnada con éxito ante la justicia provincial por el dueño de uno de ellos. La mayoría del máximo tribunal se enredó en complicados y extensos razonamientos sobre el derecho humano al descanso y a la vida familiar , como si le incumbiera hacer ingeniería social al respecto complementando las leyes que está llamada a aplicar. En disidencia, los jueces Carlos Rosenkrantz y Elena Highton opinaron lo que parecía bastante evidente: el descanso de los trabajadores es una materia propia de la legislación del trabajo que debe dictar, y ha dictado, el Congreso, y no de los municipios. Además de atentar contra la uniformidad que la Constitución requiere que tengan en todo el país las leyes laborales, la Corte legitimó así un intento de hacer otro tipo de ingeniería protegiendo a los pequeños comerciantes de la competencia (cuyos beneficios también reconoce la Constitución entre los derechos de los consumidores). Ya no es posible, entonces, invertir para dar empleo en Arroyito, a quien necesite o quiera trabajar los domingos, y a quien nadie había impedido nunca descansar ni estar con su familia cuando lo considerara conveniente .

En la labor de convertir meras normas en verdaderas instituciones los jueces tienen, más allá de la resolución de un conflicto particular, un poder que no siempre parecieran comprender y cuyas implicancias afectan gravemente al conjunto de la sociedad

Poco después, en otra sentencia muy llamativa, la Corte resolvió que también era constitucional una ley bonaerense que impide a las sociedades anónimas ser dueñas de farmacias . La cadena Farmacity había sostenido que esa restricción infringía una norma nacional que la había removido y resultaba irrazonable porque impedía el derecho a trabajar y comerciar, al tiempo que violaba la garantía constitucional de la igualdad ante la ley, dado que sí permite operar farmacias a los sindicatos, las obras sociales y las asociaciones mutuales mientras contraten a un farmacéutico como responsable técnico del local. La Corte resolvió que la norma provincial no se refería solamente al comercio de medicamentos, sino también al ejercicio de la profesión de farmacéutico, y que esto último es de competencia exclusiva de cada provincia. También indicó que un farmacéutico que es empleado de una sociedad pierde independencia frente a las presiones de su patrón en perjuicio de los consumidores, y por eso es propenso a actuar con menor responsabilidad que un individuo que gestiona su propia farmacia. El tribunal sostuvo también que se puede legislar de manera distinta para grupos diferentes y que entonces no atenta contra la igualdad el hecho de que sí puedan tener farmacias las obras sociales, los sindicatos y las asociaciones mutuales. En disidencia, y con razón, la conjueza Mirta Sotelo de Andreu consideró que la restricción era irrazonable en sentido constitucional y que violaba la garantía de la igualdad. Explicó que la responsabilidad individual de un farmacéutico no se altera por no ser el dueño de la farmacia y que a esa responsabilidad profesional se suma la de la sociedad, con lo que el consumidor en realidad estaría aun en mejor posición.

La reversión de la decadencia argentina no depende solamente de que los gobiernos tomen medidas económicas acertadas. Requiere un marco jurídico sensato y previsible, con leyes que sean aplicadas conforme a Derecho

La Corte, en una generalización rayana con el prejuicio, presumió que un profesional que por algo tiene una licencia dada por el Estado y está sometido a su control no se comportará con seriedad cuando tenga como empleadora a una sociedad mercantil, y que perjudicará a los consumidores. Según semejante razonamiento, cualquiera que recibiera los servicios de ingenieros que sean empleados de empresas constructoras, o de abogados que trabajen bajo relación de dependencia en estudios jurídicos debería entrar en pánico. Es difícil entender por qué una sociedad anónima puede facturar un trasplante o el cálculo de estructuras de un edificio, pero no la venta de un analgésico.

Los dos fallos fueron dictados sobre normas locales que intentan proteger una manera de ejercer el comercio como si fuera la única y que, so pretexto de cuidar a los consumidores, impiden que sean estos quienes premien o castiguen cada uno de los modelos de negocios. Si el dueño de un supermercado de Arroyito desea que su local esté abierto los domingos es porque supone que acertará con la preferencia de los vecinos de esa ciudad y a eso apuesta sus propios recursos. Lo mismo cabe decir de las cadenas de farmacias: nadie más que sus accionistas correrían el riesgo de que su modelo de operación no fuera del gusto de los bonaerenses. Poner en manos del Estado esa decisión que corresponde a miles o millones de personas es, para utilizar la expresión con que Hayek tituló una de sus obras, una “ fatal arrogancia ”.

Poner en manos del Estado la decisión que corresponde a millones de personas es, como diría Hayek, una “fatal arrogancia”

La distribución minorista experimenta en la era digital una transformación muy saludable por el impacto del comercio a través de plataformas, que hace menos comprensible la pretensión de los reguladores de trazar fronteras interiores vinculadas con el lugar donde un supermercado opere un local, cuántos metros cuadrados tenga y quién lo atienda o con el tipo de organización societaria que una cadena de farmacias adopte.

Finalmente, en el caso “Esso”, la Corte debilitó aun más el principio de que las tasas municipales, a diferencia de los impuestos, retribuyen un servicio ofrecido de manera individual al contribuyente y deben determinarse según una razonable proporción con el costo que tiene prestarlo. La sentencia convalidó una forma de cuantificar la base imponible entre varios municipios de una manera que permite tomar en cuenta la totalidad de las actividades que el contribuyente lleva a cabo en la provincia, y no solo las comunales. Lamentablemente, muchos municipios aprovechan ese criterio para dar rienda suelta a la voracidad fiscal , un factor que desalienta la inversión y, por ello, la creación de empleo.