La crisis de las carnes

Después de la quiebra fraudulenta de la empresa Swift- Deltec, en 1970, y el comienzo de la emigración de grandes frigoríficos extranjeros, sobre todo vinculados con el Reino Unido, el precio de las carnes dejó por largos años de ser una cuestión susceptible de debates políticos extraordinarios. Lo había sido en los años 30, con las intervenciones críticas de Lisandro de la Torre en el Senado contra el gobierno conservador del presidente Justo, y aún mas tarde.

Se reabrieron, sin embargo en 2006, cuando por la política irresponsable del entonces presidente Kirchner se trabaron las exportaciones en nombre de “la mesa de los argentinos” y el stock ganadero nacional perdió en pocos años entre 10 y 12 millones de cabezas, riqueza argentina que tardó años en recuperarse. Suele decirse que nadie tropieza dos veces con la misma piedra, pero con las fantasías ideológicas del kirchnerismo es posible pretender desafiar a la propia ley de gravedad.

Nada han aprendido al cabo de 15 años, sumergiéndonos en todo tipo de conflictos y convenciendo al mundo de que los argentinos no tenemos remedio en su incapacidad para respetar las reglas de juego y encontrar al fin un rumbo que nos haga previsibles.

Tras varios años del cepo impuesto por quien venía de gobernar a su antojo Santa Cruz, nuestro país, tradicional líder mundial en ventas de carnes al exterior, había pasado a ocupar la posición undécima en ese ranking. Fue superado hasta por Nicaragua. Con una cuotificación imperativa del 50% de lo que se había exportado entre junio y diciembre de 2020 y algunas excepciones como la cuota Hilton y ciertos envíos a Estados Unidos e Israel, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner logró que Uruguay volviera a sobrepasarnos como exportador de carnes.

El cepo a las carnes, renovado hasta el 31 de octubre, apenas logró en julio una merma del 0,9% y del 1,4 en agosto, en los precios de venta al consumidor, que habían subido 7,7% en junio. Pero la cuestión de fondo es otra. Lo han dicho sin medias tintas las entidades representativas de la producción y el comercio: la suba de precios de las carnes antes del cepo, que según la Sociedad Rural Argentina ha costado casi 1100 millones de dólares al sector desde abril –fecha de imposición de un registro que actuó como limitante de exportaciones–, es efecto de la pérdida del poder adquisitivo.

Hoy, el promedio de consumo de carne bovina de los argentinos apenas supera los 49 kilos al año. En 2020 había sido de 50 kilos, y, como lo documentan las estadísticas hay una relación directa entre esa caída y la aceleración, en el último medio siglo, de las derivaciones de un Estado degradado en sus funciones esenciales por crecientes consignas populistas.

En 1970, el consumo por habitante de carnes bovinas era de 84 kilos; en 2000, de 66,1 y en 2010 de 57,1. Aquel primer cepo compartido por Néstor y Cristina Kirchner no produjo, como se ha visto, sino daños, pero cegados por el espíritu de demagogia orgánica que padecen redoblan nuevamente la apuesta. En palabras del Consejo Agroindustrial Argentino, este nuevo cepo está atentando una vez más “contra la producción, el empleo, el consumo interno y la generación de divisas” . Como consecuencia del perjuicio ocasionado al sector, la Mesa de Enlace consiguió el apoyo de la cadena cárnica para enfrentar la medida impuesta por el Gobierno y proyectar el primer paso: la presentación de un recurso de amparo.

Con una insostenible argumentación, el Presidente ha dicho que “no es justo que los argentinos paguen el precio internacional” de las carnes. ¿Por qué los aumentos internacionales de precios no golpean de igual modo a todos los países? ¿Por qué sólo en unos pocos pueden afectar su economía, mientras en el resto no se bastan esos mismos motivos para mover el más sensible de los amperímetros? ¿Cepo en la Argentina, donde la carne cuesta tres veces lo que en Francia?

El Presidente no puede ignorar la razón que calla. La culpa está en la inflación galopante de la política económica de su gobierno, que este año estrellará de nuevo al país con una incidencia del 50% anual, sin un mínimo programa económico. Hablar de la crisis de las carnes está bien, pero aclarando que solo se explica seriamente si se recuerda que el salario promedio de los argentinos era en 2015 de de 580 dólares y es hoy de 225, una pérdida de más de la mitad del poder adquisitivo.

Debería el Presidente ordenar a sus ministros que hablen con más circunspección cuando se refieran a una cuestión que consterna a los productores, al ver destruidos esfuerzos de años y sin un precio para las vacas de conserva y manufactura, vacías, para las que se había encontrado en el mercado chino compradores que las revalorizaban, y habrá que recuperar. No puede el ministro de la Producción decir desaprensivamente como lo ha hecho, que “no hay ningún cepo” y sí una política tendiente a ordenar el mercado interno.

Un sector que solo por retenciones hizo llegar en 2020/21 al fisco 900.000 millones de pesos merece por su nivel casi único de productividad la mayor consideración de los gobernantes y de la sociedad en su conjunto.