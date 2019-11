La encrucijada boliviana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2019

Ante los graves acontecimientos que se vienen sucediendo en Bolivia, luego de elecciones viciadas por maniobras fraudulentas, reconocidas y denunciadas por observadores internacionales, y de la renuncia del presidente Evo Morales en medio de enfrentamientos sociales, solo cabe desear que cesen los episodios de violencia y que, a través de los canales institucionales, se convoque a comicios transparentes que desemboquen lo antes posible en la asunción de nuevas autoridades legalmente constituidas.

Más allá de que resulte inadmisible el hecho de que representantes de las Fuerzas Armadas bolivianas le hayan pedido la renuncia al presidente, debe señalarse que el primer golpista fue el propio Morales cuando, para satisfacer su deseo de eternizarse en el poder, desconoció las reglas constitucionales, primero, y recurrió al fraude electoral, después.

Tras gobernar Bolivia durante más de 13 años, Morales ha caído por el peso de sus propios errores y de una nefasta ambición de perpetuarse en la presidencia de la nación cuando ni la Constitución boliviana se lo permitía ni la ciudadanía convalidó aquella pretensión hegemónica.

Incapaz de generar un proceso de sucesión dentro de su propia fuerza política y cerrado a la posibilidad de una sana alternancia democrática, Morales fue presa de su propio autoritarismo, contra el cual se alzó una muy importante porción de la ciudadanía que no se resignó ante el intento de vulnerar su derecho a tener elecciones libres y limpias.

Si bien las gestiones presidenciales de Morales no estuvieron exentas de logros no menores en materia social y económica, como una caída de la pobreza del 38% al 15% desde cuando asumió el gobierno, en 2006, ningún avance de ese tipo puede habilitar la eternización de nadie en el poder.

Lamentablemente, el presidente renunciante no lo entendió así: planteó más de una vez la teoría de que los impedimentos legales y los lógicos límites constitucionales al poder absoluto representaban un cercenamiento de sus derechos políticos, desconociendo que la vigencia de las instituciones sí importan a la mayoría de los bolivianos.

Ya en 2016, ante la imposibilidad de ser elegido presidente por cuarta vez consecutiva por imperio de la propia Constitución que él había impulsado años antes, Morales convocó a un referéndum para que la ciudadanía se pronunciara a favor o en contra de la posibilidad de una nueva reelección. La pregunta que se le formuló a la ciudadanía en esa particular consulta popular fue la siguiente: "¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos dos veces de manera continua?". El 51% de los votantes se pronunció por el no. Sin embargo, Morales se empecinó en ignorar ese veredicto ciudadano y en avanzar sobre él, logrando que el adicto Tribunal Constitucional Plurinacional avalara su pretensión de poder ser reelegido, en un fallo que resultó escandaloso.

Celebradas las elecciones presidenciales del 20 de octubre, Morales no se mostró satisfecho con haber obviado el mandato del citado referéndum, Los comicios transcurrieron en medio de graves irregularidades, que fueron detalladas con meridiana claridad en un lapidario informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que despojó de legitimidad a un presidente que se autoproclamó vencedor, pese a las fundadas denuncias de fraude.

El equipo auditor de la OEA dio cuenta de "fallas graves de seguridad" y de una "clara manipulación" en el sistema informático mediante el cual se realizó el conteo de votos, tanto para los resultados preliminares como para los cómputos definitivos. La auditoría, que había sido avalada por el propio Morales, concluyó que resultaba "improbable estadísticamente" que el candidato oficialista hubiera obtenido los 10 puntos de diferencia sobre el postulante opositor Carlos Mesa, necesarios para evitar un ballottage. Finalmente, señaló que no estaba en condiciones de validar el resultado oficial de 47,08 a 36,5 en favor de Morales, al tiempo que recomendó la realización de otro proceso electoral, con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables.

Solo anteayer, luego de conocido el fulminante informe de la OEA, Morales exhibió disposición a convocar a nuevas elecciones, cuando las calles desbordaban de protestas violentas y ya las fuerzas de seguridad no estaban dispuestas a reprimir a quienes consideraron que se estaba ante una estafa electoral. La renuncia del presidente no tardó en producirse. En medio de no pocos interrogantes, es de esperar que se posibilite una rápida transición hacia elecciones libres, a través de un camino institucional, que debería ser liderado por la Asamblea Legislativa, de acuerdo con los mecanismos institucionales previstos, y que pueda restablecerse una convivencia pacífica y ordenada.

