La Justicia porteña y la Constitución nacional

La legislatura de la ciudad de Buenos Aires sancionó recientemente una norma legal que efectuó reformas al código procesal local . Estas modificaciones estaban contenidas en un proyecto de ley que las explicaba. No obstante, ese proyecto no aludía a dos artículos que fueron finalmente incluidos en su texto final disponiendo que las sentencias que dictaran las cámaras de apelación del Poder Judicial de la Nación podrían ser apeladas ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires . Para el lego, la modificación quizá pase inadvertida. Se trataría simplemente de ampliar la competencia del máximo tribunal de la ciudad, reconociéndole atribuciones para decidir, como tribunal de apelación, los casos que resuelvan las cámaras de apelaciones de la justicia ordinaria (civil, comercial, penal no federal, y laboral) con asiento en la Capital Federal. Pero tanto el conocedor de la ley como cualquier ciudadano con sentido común, en cambio, saben que la legislatura de la ciudad no puede validar tal cosa .

Para comprender la cuestión es necesario hacer un poco de historia. La reforma constitucional de 1994 otorgó a la ciudad de Buenos Aires la categoría de autónoma, la habilitó para tener su legislatura, su poder judicial y su estatuto organizativo. También la habilitó para que el jefe de gobierno fuera elegido directamente por sus habitantes. Es decir que, para ejemplificar la situación, puede afirmarse que los constituyentes reconocieron a la ciudad un estatus semejante al que tiene una provincia.

La reforma también dispuso que el Poder Legislativo Nacional dictaría una ley que asegurara los intereses del gobierno nacional en el interregno. Una ley sancionada posteriormente por el Congreso al efecto, comenzó con ese deslinde y, entre otras cosas, estableció, por un lado, que la justicia ordinaria continuaría a cargo del Poder Judicial de la Nación y que, por el otro, el Estado nacional y la ciudad celebrarían convenios relativos a diversas transferencias que debían realizarse, entre ellas la de la justicia ordinaria. El Estatuto Organizativo de la Ciudad, por su lado, también se refirió a esta cuestión y reiteró expresamente la necesidad de realizar esas transferencias, consensuadamente con el gobierno nacional.

En vista de este marco normativo, la ley sancionada por la legislatura porteña a la que hicimos alusión al comienzo es inexplicable. Está fuera de discusión que el Tribunal Superior de Justicia porteño solo reviste ese carácter frente a los tribunales de la ciudad. Pero también está fuera de debate que ese tribunal no es una instancia superior a las cámaras de la justicia ordinaria, pues estas aún no han sido transferidas a la jurisdicción de la ciudad. Hasta ahora, funcionan dentro de la órbita del Poder Judicial de la Nación como lo vienen haciendo desde su creación. Por lo tanto, la legislatura no puede legislar autónomamente sobre esta cuestión pues ello importa violentar al Estatuto Organizativo de la Ciudad, a la Constitución Nacional y a otras normas, que disponen que los gobiernos nacional y de la ciudad deben organizar esos traspasos mediante convenios acordados entre ambas partes . Además, así se ha hecho anteriormente con otras competencias.

Por último, esa reforma alterará el funcionamiento de la justicia ordinaria porque, más allá de su clara inconstitucionalidad, el solo hecho de haber sido sancionada con fuerza de ley habilita a las partes a emplearla, lo que generará un trastorno judicial de proporciones.

No es difícil imaginar que ello dará lugar a incidencias entre los contendientes, quienes por múltiples razones se opondrán a llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, demorando aún más los dilatados tiempos que insumen los litigios. También trastorna la noción de superior tribunal de la causa, a los efectos de la interposición del recurso extraordinario, debido a que este recurso, según las normas nacionales vigentes que regulan el procedimiento que se debe observar ante la justicia ordinaria de la Capital, establece que esa apelación debe deducirse contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones de que se trate.

Es evidente que esta ley, en la parte que hemos criticado, avasalla disposiciones expresas de la Constitución y de diversas normas inferiores a ella. Cabe recordar, entonces, que nada ni nadie puede ponerse por encima de la Constitución o de la ley. Y si bien es censurable que, habiendo transcurrido 27 años de la reforma constitucional, aún no se haya dado finiquito a esta cuestión, ello no es razón suficiente para actuar contra la Constitución, so pretexto de instrumentarla.